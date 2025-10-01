CNC-operatör till SKF Coupling Systems i Hofors
2025-10-01
SKF Coupling Systems tillhör SKF Sverige AB och vår fabrik finns i Hofors. Vi är världsledande inom området "stela axelkopplingar".
Våra viktigaste kundsegment är kraftgenereringsindustri, ång- och gasturbiner och skeppsbyggnadsindustrin.Om tjänsten
Du kommer att arbeta med svarvning i styrda maskiner med hjälp av förprogrammerade program men det kan förekomma viss programmering. I vår maskinpark finns styrsystem främst från Siemens och Fanuc. Du kommer huvudsakligen arbeta skift.
Om dig
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta självständigt men även i grupp. Vidare tror vi att du förstår vikten av säkerhet och håller dig till de riktlinjer du ställs inför. Är du dessutom en person som sprider energi och skapar en bra gruppkänsla kommer du att bli en uppskattad kollega och medarbetare.
Utöver det så söker vi dig som:
• Har ett tekniskt intresse och har några års erfarenhet av CNC-tillverkning
• Är kvalitetsmedveten, noggran, självgående och gillar tekniska utmaningar
• Har goda kunskaper inom ritningsläsning och mätteknik
• Har erfarenhet av CAM-programmering i Edgecam
• Klarar av att arbeta under tidspress och har en stark vilja att utvecklas
• Behärskar Svenska och engelska i tal och skrift
• Kran och truckkort är meriterande
Är du intresserad?
• och motsvarar profilen vi söker är du välkommen att skicka in din ansökan senast 2025-10-31.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta produktionsledare Mattias Gyllström, via e-post mattias.gyllstrom@skf.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Klara Rhodin, via e-post klara.rhodin@skf.com
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
