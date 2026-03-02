CNC-operatör till Norden kök & Interiör
Norrkök AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Umeå Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Umeå
2026-03-02
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrkök AB i Umeå
Norden kök & Interiör söker nu en CNC operatör. Publiceringsdatum2026-03-02Beskrivning
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att programmera, bereda från ritning och bearbeta fram färdiga detaljer till vår produktion som framförallt fokuserar på kök och andra interiörer i trä. Kvalitetssäkra produkt från början till slut, kontrollera maskinens arbete samt mäta detaljer.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som antar denna spännande utmaning har troligen en industriteknisk gymnasial utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet och några års erfarenhet som CNC-operatör. Du är van att läsa ritningar, gillar problemlösning och har sinne för kvalitet.
Vi söker en engagerad, ansvarstagande, självgående person med god samarbetsförmåga. Du är noggrann och strukturerad samtidigt som du är flexibel, prestigelös och ödmjuk inför uppgiften.
Vi tror du har ett stort tekniskt intresse och god erfarenhet inom olika former av CNC-bearbetning som operatör, samt inom programmering, och ritningsläsning. Erfarenhet av bearbetning i manuella maskiner är en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: dennis.bostrom@nordenkok.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrkök AB
(org.nr 559255-7242)
Lärlingsgatan 41 (visa karta
)
904 22 UMEÅ Kontakt
Ägare
Dennis Boström dennis.bostrom@nordenkok.se 0703164066 Jobbnummer
9772839