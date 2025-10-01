Cnc-Operatör Till Mvusab
2025-10-01
Om tjänsten
Vi söker en skicklig CNC-operatör med inriktning fräs till MVUSAB i Smedjebacken.
Ansvarsområden Självständigt ställa och köra CNC-styrda fräs- och/eller svarvmaskiner
Kontrollmäta och kvalitetssäkra tillverkade detaljer
Bidra till ett strukturerat och rent arbetsflöde
Ort: Smedjebacken
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Om dig
Vi ser dig som en självgående CNC-operatör med ett tekniskt öga och ett sinne för problemlösning. Du trivs i en miljö där struktur, kvalitet och samarbete är i fokus. Du är noggrann, har lätt för att samarbeta och tar dig an varierande arbetsuppgifter med en positiv inställning.
Kvalifikationer Erfarenhet av CNC-fräsning och/eller CNC-svarvning
God vana vid att läsa ritningar och arbeta med mätteknik
Förmåga att jobba självständigt och ta ansvar
Körkort
Svenska flytande i tal och skrift Meriterande
Kunskaper i Heidenhain, Mazatrol eller Fanuc-styrsystem
Erfarenhet av fleroperationsmaskiner
Industriteknisk utbildning eller motsvarande
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Företaget
MVUSAB (Morgårdshammars Verkstäder) är ett verkstadsföretag i Smedjebacken med över 150 års industriell tradition. De är specialiserade på tillverkning, svetsning och montering av tunga och avancerade stålkonstruktioner, inklusive dammluckor, stålnoder för höga byggnader, gruvmaskiner och värmeväxlare för pappersindustrin.
Företaget har cirka 115 anställda och är känt för sin höga kompetens inom mekanisk tillverkning, även i omfattande projekt. De arbetar med både manuella och CNC-styrda maskiner och erbjuder service, underhåll och tillverkning i material som svart och rostfritt stål, aluminium och koppar.
MVUSAB är en del av Enerco Group AB sedan januari 2021. De har en verkstadsyta på 17 000 kvadratmeter och fokuserar på små serier och enstyckstillverkning, där varje uppdrag kräver noggrannhet och expertis.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), http://www.dalaindustrisupport.se Arbetsplats
Dala Industrisupport Kontakt
Leveransavdelningen leverans@dalaindustrisupport.se Jobbnummer
9536064