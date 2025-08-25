CNC-Operatör till kund
K-Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Alvesta Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Alvesta
2025-08-25
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos K-Bemanning AB i Alvesta
, Hylte
, Ljungby
, Värnamo
, Gnosjö
eller i hela Sverige
Om rollen
Vill du vara en del av ett framgångsrikt företag med fokus på kvalitet, teknik och precision? Då kan detta vara rätt arbetsplats för dig. Med en ledande position som ett av Norra Europas mest kvalificerade företag inom skärande bearbetning, erbjuder vi både stabilitet och utvecklingsmöjligheter.
Just nu söker vi flera skickliga CNC-operatörer, gärna med erfarenhet av att ställa maskiner. Vi letar efter dig som har rätt kompetens och drivs av att arbeta med en maskinpark i teknikens absoluta framkant.
Din profil och meriter
Du är verkstads van, har erfarenhet av liknande arbeten samt är ansvarstagande. Vi ser även att du är ordningsam och har god samarbetsförmåga.
Några års erfarenhet som CNC-operatör
Programmeringskunskaper i Master Cam eller liknande CAM program
Erfarenhet av avancerad maskinbearbetning
Erfarenhet av ritningsläsning och mätningsteknikPubliceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som CNC-operatör kommer du att ingå i ett större produktionsteam där ni tillsammans har ett viktigt uppdrag att säkerställa en effektiv drift av högsta kvalité. Hos oss kommer du att självständigt ställa och programmera, samt arbeta med avancerade CNC-maskiner och hålla produktionen effektiv och problemfri.
Mer om K-Bemanning
K-Bemanning är ett lokalt auktoriserat Bemanningsföretag som rekryterar och hyr ut både kollektivpersonal och tjänstemän. Vi har bemannade kontor i Gislaved och Värnamo. K-Bemanning har 20 års erfarenhet av bemanning, rekrytering och hyrrekrytering. Vi tillhandahåller även truck-, travers-, liftutbildning samt utbildning inom mätteknik/ritningsläsning. Vi är givetvis ett auktoriserat bemanningsföretag och har även en R-licens. Det innebär att vi är ett rekommenderat företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom vår organisation.
Vi lägger stor vikt vid din tidigare erfarenhet.
Urval sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Bemanning AB
(org.nr 556664-6625)
342 32 ALVESTA Jobbnummer
9474876