Cnc-Operatör Till Ggvv-Regionen
Team Bemanning i Värnamo AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo
2026-08-04
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CNC-operatör sökes – gillar du precision, teknik och ett jobb där det händer något?
Är du en CNC-operatör som trivs när maskinerna går, ritningarna stämmer och kvaliteten sitter från första detaljen? Då kan det här vara jobbet för dig.
Vi söker nu en erfaren CNC-operatör till ett välrenommerat industriföretag i GGVV-regionen. Här får du arbeta i en modern produktion tillsammans med engagerade kollegor där samarbete, kvalitet och utveckling är en naturlig del av vardagen.Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ställa och köra CNC-maskiner.
Läsa och arbeta efter tekniska ritningar.
Utföra mätkontroller och säkerställa att detaljerna håller rätt kvalitet.
Övervaka och optimera produktionen.
Bidra till en säker och effektiv arbetsplats.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet av CNC-bearbetning och tycker om att arbeta noggrant. Du gillar att lösa problem, tar ansvar för ditt arbete och uppskattar ett gott samarbete med kollegorna.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet som CNC-operatör.
Kan läsa ritningar och använda mätinstrument.
Har ett tekniskt intresse och ett öga för detaljer.
Är självgående men också en lagspelare.
Har B-körkort och tillgång till bil.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av programmering och maskininställning.
Truckkort och/eller traverskort.
Vi erbjuder
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Du blir en del av ett företag där människor värderas högt och där du har möjlighet att utvecklas.
Vi erbjuder:
Trygg anställning med goda villkor.
Modern arbetsmiljö och ett härligt arbetslag.
Varierande arbetsuppgifter.
Möjlighet till ett långsiktigt uppdrag och fortsatt utveckling.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte för länge – skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Team Bemanning i Värnamo AB
På Team Bemanning sätter vi människan i centrum. Vi arbetar nära både våra kunder och våra medarbetare och tror på personlig kontakt, snabb återkoppling och trygga arbetsplatser.
Hos oss är du aldrig bara ett namn i ett system – du är en viktig del av vårt team.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Johan på 0723-002 352. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Team Bemanning i Värnamo AB
(org.nr 559160-4540)
Västbovägen 47 (visa karta
)
331 53 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Johan Amnebrink johan@teambemanning.se 0723002352 Jobbnummer
10021380