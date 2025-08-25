CNC-operatör till Falköping
2025-08-25
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Har du erfarenhet av ritningsläsning och programmering? Då kan detta vara den rätta utmaningen för dig! Just nu söker vi på NearYou en CNC-operatör till vår kund i Skövde med.
I rollen som CNC-operatör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att läsa ritningar, kontrollera att arbetet utförs rätt samt ställa in och rigga CNC-maskiner. Köra fleroperationsmaskin (horisontell CNC fräs) samt grada och mäta dom tillverkade produkterna.
Du startar din anställning hos NearYou med goda möjligheter att senare bli anställd hos vår kund.
Kunden är i dagsläget verksamma i Skövde men kommer under hösten flytta verksamheten till Falköping.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av programmering och vill arbeta som CNC-operatör. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av ritningsläsning, skärande bearbetning samt goda mätkunskaper.
Som person är du noggrann och kvalitetsmedveten. Du har ett stort intresse för yrket, ett öga för detaljer och en vilja att bidra till företagets utveckling och framgång. Du är ansvarsfull och trivs i att vara en del av ett framgångsrikt team. Variationen i att både arbeta i grupp såväl som enskilt är något som du tycker är positivt.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
