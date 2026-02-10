CNC-Operatör till Eterni
Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Växjö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Växjö
2026-02-10
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Vi söker CNC-operatörer till Ryd! Jobba med moderna maskiner, varierande uppgifter och bli en del av ett växande team. Ansök idag!
Till vår kund i Ryd söker vi CNC-operatörer
Vår kund är ett större legoföretag som stadigt ökar sin tillväxt och behöver förstärkning till sina skift.
Tjänsten som CNC-operatör innefattar främst:
Svarvning och fräsning i CNC-styrda maskiner
Verktygsbyten, ställ och enklare programmering
Kvalitetskontroller och avsyning
Företagets maskinpark är modern med både enaxlade och fleraxlade maskiner. Tjänsten innehåller varierande och stimulerande arbetsuppgifter för dig som trivs i en verkstadsmiljö.
Företaget är idag drygt 40 medarbetare och planerar för att utöka ytterligare.Publiceringsdatum2026-02-10Profil
Vi söker dig med rätt attityd och ett genuint praktiskt intresse. Med fördel har du någon form av utbildning eller praktisk erfarenhet inom CNC, svarv och/eller fräs. Du är van att läsa ritningar och är kvalitetsmedveten samt trivs du med att arbeta självständigt.
Som person är du en god lagspelare, en trevlig kollega och någon som lägger stort engagemang i det du tar dig an. Du är nyfiken och lättlärd och bidrar med en positiv inställning bland dina kollegor.
Din fysik är god samt talar och skriver du flytande svenska.
Truck- och traverskort är meriterande.
Uppdraget är en hyrrekrytering där du efter en tids anställning hos Eterni blir tillsvidareanställd hos vår kund.
Vi rekryterar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag! Du ansöker direkt på www.eterni.se
För frågor om tjänsten kontakta Marcus Royson på marcus.royson@eterni.se
eller 0709-354044
Uppstart: Omgående eller enligt överenskommelse.
Ort/Placering: Tingsområdet
Omfattning: Heltid, skift
Lön: Enligt gällande kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9735226