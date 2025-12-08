CNC-operatör till Årjäng
2025-12-08
Publiceringsdatum2025-12-08
För kunds räkning söker vi en erfaren CNC-operatör. Här finns svarv, fräs, flerop, slipmaskiner och trådgnist och tanken är att du ska få hitta just den maskin, där du har störst möjligheter att trivas och prestera.Arbetsuppgifter
Du kommer till största delen att köra maskin, men successivt vartefter du lär dig kommer du även få vara med och rigga och programmera. I dina arbetsuppgifter ingår gradning och kontrollmätning. Du kommer att börja på dagtid och får sen gå över till 3-skift.Profil
Vi söker dig som har gått verkstadsprogrammet alternativt har grönt eller blått kort eller motsvarande erfarenhet. Du skall ha flerårig erfarenhet som CNC-operatör och bör helst bo i Årjäng med omnejd. Svenska i tal och skrift är ett krav, likaså att du kan läsa ritningar, hantera skjutmått och mikrometer samt form- och lägestoleranser. Det är ett krav att du kan arbeta skift.
Stor vikt läggs vid rätt personlighet! Har du god logisk slutledningsförmåga och kort resväg kan vi satsa på att utbilda dig.
Om Industrisupport
Industrisupport är sedan 1999 ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kunder och kontor på flera orter. Vi rekryterar och bemannar inom olika yrkesområden och jobbar med långa kontrakt på både kollektiv- och tjänstemannasidan. Det här uppdraget är en hyrrekrytering och om allt fungerar som det ska är uppdraget tänkt att leda till en tillsvidareanställning hos kundföretaget. Vi har kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag och vi ser till att människor får sin personliga utveckling i arbetslivet. Vi jobbar med löpande urval i rekryteringsprocessen så passa på att söka tjänsten redan idag.
När du nu söker jobb hos oss är det viktigt att du i din CV bara tar med de referenser som du pratat med och som vet om att de finns med i din ansökan. Om du har frågor får du gärna ställa dem till ansvarig rekryterare på Industrisupport (se kontaktuppgifter nedan). Urvals- och drogtester kan förekomma i rekryteringens slutskede. Alla är välkomna att söka, men undvik information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuella läggning i din ansökan. Varmt välkommen till oss på Industrisupport!
