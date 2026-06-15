CNC-operatör sökes till vår kund i Åseda
Montico HR Partner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Uppvidinge Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Uppvidinge
2026-06-15
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Uppvidinge
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
*Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Är du utbildad CNC-operatör eller har du liknande erfarenhet och värdesätter en långsiktig relation med din arbetsgivare? Vill du dessutom jobba i ett attraktivt företag med ett härligt gäng kollegor? Då kan vi ha ett intressant uppdrag till dig!
Vi söker nu en CNC-operatör till vår kund i Åseda.
Tjänsterna är långsiktiga och är en hyrrekrytering via Montico där rätt person kan komma att erbjudas anställning direkt hos kund efter en tids inhyrning.
Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!Dina arbetsuppgifter
I din roll som CNC- operatör kommer du att arbeta med CNC-maskiner och utföra justeringar, verktygsbyten och inställning av maskiner. Du kommer även vara delaktig och driva företaget framåt i form av kompetensutveckling inom CNC. Vidare ska du vara driven och bidra till en positiv arbetsmiljö. Du delar vår värdegrund som är personligt engagerad, lyhörd, snabb, professionell och strävar efter ständig förbättring.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett gediget intresse för tillverkning och produktion inom bearbetning. Du tar stort ansvar för ditt arbete med tyngdpunkt på kvalitet. Vi söker både dig som är senior CNC-operatör och har arbetat med CNC-fräs men vi söker också dig som är mer junior och har en relevant utbildning.
Som person skulle du vilja säga att du har ett tekniskt intresse, ett högt kvalitetstänk och en stark arbetsmoral.
Du delar Monticos värdegrund, vilken består i respektfullt bemötande, samt att alltid leverera minst vad kunden efterfrågar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Kungsgatan 1B (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
Montico Kontakt
Arijana Mehica arijana.mehica@montico.se Jobbnummer
9964318