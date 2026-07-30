CNC-operatör sökes!

Adecco Sweden Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Trollhättan
2026-07-30


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CNC-operatör sökes – bli en del av ett växande företag!
Är du en erfaren CNC-operatör som trivs i en praktisk roll där kvalitet, teknik och samarbete står i fokus? Nu söker vi en CNC-operatör till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder med start efter sommaren.


Publiceringsdatum
2026-07-30

Om tjänsten
I rollen som CNC-operatör kommer du att vara en viktig del av produktionen och arbeta med hela tillverkningsprocessen. Du ansvarar för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet genom bland annat:
Omställningar och riggning av maskiner
Kontrollmätning och kvalitetssäkring
Rapportering i affärs- och produktionssystem (MPS)
Materialhantering och truckkörning

Du blir en del av ett engagerat team med stor erfarenhet där samarbete och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen.

Vad erbjuder kunden?
Vår kund befinner sig på en spännande tillväxtresa och erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas både personligt och yrkesmässigt. Här finns goda möjligheter att påverka din egen utveckling och bli en viktig del av företagets framtid.

Vi söker dig som
Har en teknisk utbildning med inriktning mot CNC eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av CNC-bearbetning och skärande bearbetning
Är initiativtagande, flexibel och lösningsorienterad
Behärskar svenska i tal och skrift

Kvalifikationer
Materialkunskaper
Truckkort
Traverskort
B-körkort och tillgång till bil


Vi genomför urval löpande med start efter sommaren – så ansök redan idag och ta steget mot en ny och spännande karriär!

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Thilda Andréen via thilda.andreen@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden Aktiebolag (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Storgatan 50 (visa karta)
461 30  TROLLHÄTTAN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Adecco

Kontakt
Recruitment Assistant
Thilda Andreen
Thilda.Andreen@adecco.se

Jobbnummer
10015737

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