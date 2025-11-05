CNC-operatör med kompetens inom programmering
2025-11-05
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vi söker nu en nogrann och engagerad CNC-operatör med kunskap inom programmering i styrsystemet Heidenhain till en kund i Västerås. Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Med fokus på helhetslösning med både programmering och övervakning av maskin är du en viktig del av höga krav på kvalitetsutfallet. Är du en kvalitetsfokuserad person med känsla för precision kommer rollen passa dig utmärkt. Du har ansvaret för utfallet där du också är med och bidrar till utveckling och nya lösningar. Dina arbetsuppgifter
Ställa in, köra och övervaka arbetet i maskiner
Utföra programmering och justeringar efter behov och ändringar
Kvalitetskontroll av utfall samt säkerställande av leverans
Underhåll och optimering av maskin och verktyg
Bidra till utveckling och ständiga förbättringar tillsammans med övriga kollegorKvalifikationer
Erfarenheter av arbete samt programmering av CNC-maskiner med styrsystemet Heidenhain
Kunskap i ritningsläsning och mätteknik
Erfarenhet inom CAD/CAM-programmering är meriterande
Nogrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Förmåga att arbete självständigt och i team
Om oss på OMS
Vi är ett rekrytering- och konsultuthyrningsföretag med fokus på utbildning genom vår industriskola. Hos oss får du möjlighet att arbete hos våra kunder som värderar kvalitet, kompetens och utveckling. Med din specifika kompetens och höga krav på kvalitet bidrar du till en helhet med höga förväntningar. Vi sträver ständigt efter en skräddarsydd lösning till våra kunder där vi genom vår kompetens kan erbjuda det främsta inom kompetensförsörjning inom industrin.
Besök gärna vår hemsida: https://oplana.se/oms/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: richard@oplana.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oplana Manufacturing Services AB
(org.nr 559493-7533), https://oplana.se/oms/ Kontakt
Richard Strandman richard@oplana.se 0707940530 Jobbnummer
9590865