CNC-operatör | Lernia | Mölnlycke

Lernia Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg
2026-07-13


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Just nu söker vår kund i Mölnlycke CNC‐operatörer! Är du en noggrann och tekniskt intresserad person som trivs i industrimiljö och vill arbeta med kvalitet och precision? Då kan detta vara rollen för dig!

Publiceringsdatum
2026-07-13

Om tjänsten
Som CNC‐operatör arbetar du i produktionen med ansvar för att säkerställa en effektiv, säker och kvalitativ tillverkningsprocess. Arbetet sker i en industriell serieproduktion med standardiserade processer och återkommande moment, snarare än legotillverkning.

Placering: Mölnlycke

Arbetstider: Dagtid / 2-skift

Start: enligt överenskommelse

Arbetsuppgifter
Körning och övervakning av CNC‐styrda maskiner

Justeringar och inställningar i maskin

Ritningsläsning och arbete utifrån tekniska underlag

Mätning och kvalitetskontroller enligt instruktioner

Felsökning och åtgärd av enklare driftstörningar

Dokumentation av produktion och avvikelser

Om dig
Vi söker dig som trivs i en industriell miljö och gillar att arbeta praktiskt med händerna. Du är noggrann, ansvarstagande och strukturerad i ditt arbetssätt och har en vilja att lära dig och utvecklas i rollen. Du är trygg i produktionen och tar ansvar för kvalitet och säkerhet i ditt arbete.
Formella krav

CNC-utbildning eller motsvarande erfarenhet av arbete med CNC-styrda maskiner

Erfarenhet av arbete inom industriell produktion och montering

Goda kunskaper i svenska

Meriterande kvalifikationer

Tidigare erfarenhet av arbete som CNC-operatör

Erfarenhet av serieproduktion inom industri

Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Skulle du behöva komplettera din ansökan eller har övriga frågor om processen så ber vi dig maila ansvarig konsultchef Mahsa.Shakeri@Lernia.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8058253".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta)
417 64  GÖTEBORG

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
10001244

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