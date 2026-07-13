CNC-operatör | Lernia | Mölnlycke
Lernia Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg
2026-07-13
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Just nu söker vår kund i Mölnlycke CNC‐operatörer! Är du en noggrann och tekniskt intresserad person som trivs i industrimiljö och vill arbeta med kvalitet och precision? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Som CNC‐operatör arbetar du i produktionen med ansvar för att säkerställa en effektiv, säker och kvalitativ tillverkningsprocess. Arbetet sker i en industriell serieproduktion med standardiserade processer och återkommande moment, snarare än legotillverkning.
Placering: Mölnlycke
Arbetstider: Dagtid / 2-skift
Start: enligt överenskommelseArbetsuppgifter
Körning och övervakning av CNC‐styrda maskiner
Justeringar och inställningar i maskin
Ritningsläsning och arbete utifrån tekniska underlag
Mätning och kvalitetskontroller enligt instruktioner
Felsökning och åtgärd av enklare driftstörningar
Dokumentation av produktion och avvikelser
Om dig
Vi söker dig som trivs i en industriell miljö och gillar att arbeta praktiskt med händerna. Du är noggrann, ansvarstagande och strukturerad i ditt arbetssätt och har en vilja att lära dig och utvecklas i rollen. Du är trygg i produktionen och tar ansvar för kvalitet och säkerhet i ditt arbete.
Formella krav
CNC-utbildning eller motsvarande erfarenhet av arbete med CNC-styrda maskiner
Erfarenhet av arbete inom industriell produktion och montering
Goda kunskaper i svenska
Meriterande kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av arbete som CNC-operatör
Erfarenhet av serieproduktion inom industri
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Skulle du behöva komplettera din ansökan eller har övriga frågor om processen så ber vi dig maila ansvarig konsultchef Mahsa.Shakeri@Lernia.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8058253". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta
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417 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10001244