CNC-Operatör
2026-04-29
Vi söker nu en CNC-operatör till vår enhet i Landskrona, där vi arbetar med maskinbearbetade tätningar. Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Som CNC-operatör är du en nyckelperson i vår lokala produktion av tätningar. I rollen ingår ett stort eget ansvar och du blir en viktig del av vårt produktionsteam. Du arbetar med att hantera och programmera våra CNC-maskiner samt säkerställer hög kvalitet och effektivitet i hela processen - från godsmottagning till färdig produkt.
Tjänsten är placerad vid vår enhet i Landskrona, som även är vårt tätningscenter för Norden. Här får du goda möjligheter att påverka, utveckla och effektivisera arbetssätt och processer. Du blir en del av ett växande och ambitiöst team som värdesätter samarbete och trivsel på jobbet. Arbetsuppgifter
I rollen som CNC-operatör kommer du bland annat att:
Sköta, hantera och programmera CNC-maskiner
Ansvara för tillverkning av tätningar
Utföra mätningar och kontroller med hjälp av befintlig mätutrustning
Ansvara för godsmottagning, efterbearbetning och förpackning av produkter
Arbeta kontinuerligt med att säkerställa och utveckla en effektiv produktionsprocess
Samarbeta nära med avdelningar inom planering, kundservice och med applikationsingenjörer Profil
Vi söker dig som har:
Tidigare arbetslivserfarenhet som CNC-operatör
Verkstadsutbildning med dokumenterad CNC-inriktning
Goda kunskaper i ritningsläsning, mätteknik och maskinprogrammering
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Lätt för att samarbeta och arbeta i team. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du är:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Positiv
Skicka in din ansökan senast den 31 Maj, rekrytering sker löpande.
Tjänsten är på heltid med tillträde snarast, enligt överenskommelse.
Flexibla arbetstider under dagtid (kl. 06.30-18.00).
Du kommer att rapportera till Joakim Andersson, Business Operations Mgr & Site Mgr Landskrona.
Om du har frågor om rollen eller rektyteringsprocessen, vänligen kontakta klara.rhodin@skf.com
, (+46) 738556406. Så ansöker du
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SKF Sverige AB
