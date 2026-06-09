Vi söker en självgående smed till vårt team
F. Anderssons Svets & Smide Aktiebolag / Smedsjobb / Österåker Visa alla smedsjobb i Österåker
2026-06-09
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, Täby
eller i hela Sverige
Välkommen till F. Anderssons Svets & Smide AB
Efter mer än 10 år hos oss, flyttar nu vår kollega Olle till Göteborg – och vi söker därför en ersättare som vill bli en viktig del av vårt team framåt.
Vi letar efter dig som är självständig inom tillverkning och produktion och som vill arbeta i ett företag där kvalitet, yrkesstolthet och laganda står i centrum.
Sedan 1950 har vi levererat smidesarbeten med hög kvalitet till privatpersoner, byggföretag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Vi arbetar inom fastighets- och servicesmide, byggnadssmide samt inrednings- och tillverkningssmide i hela Stockholmsområdet.
Vi sitter i moderna lokaler i Åkersberga och vår vision är tydlig: NOLL FEL.
Om tjänsten
Hos oss får du ett varierat arbete med stort eget ansvar:
• Självständig tillverkning i verkstad
• Montage ute hos kund
• Ansvar för egna mindre projekt och uppdrag
• Ritningsläsning, måttagning och problemlösning
• Direkt kontakt med kunder
Vi söker dig som:
• Är självgående inom tillverkning och produktion
• Har erfarenhet av byggnads- eller tillverkningssmide
• Kan svetsa (MIG/MAG, TIG och pinne)
• Kan läsa ritningar och arbeta självständigt
• Har B-körkort
Personliga egenskaper:
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Ansvarstagande och lösningsorienterad
• Kundfokuserad och kommunikativ
• Resultatinriktad med yrkesstolthet
Meriterande:
• Flera års erfarenhet som smed
• Svetscertifikat/prövningar
• Heta arbeten
• Erfarenhet av måttagning och enklare ritningsarbete
Vi erbjuder:
• Heltidstjänst, tillsvidare
• Kollektivavtal
• Stabil arbetsgivare med lång historia
• Stor frihet under ansvar
• Ett engagerat team
Arbetsplats:
Sågvägen 35 B, Åkersberga, samt ute hos våra kunder. Publiceringsdatum2026-06-09Så ansöker du
Skicka din ansökan till: maria@anderssonssmide.se
Ange följande referens när du ansöker: Smed i gänget Kontaktuppgifter för detta jobb
Maria Andersson Henningsson, VD
070-755 44 09 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: maria@anderssonssmide.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Smed". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare F. Anderssons Svets & Smide Aktiebolag
(org.nr 556210-4769)
Sågvägen 35 B (visa karta
)
184 40 ÅKERSBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Anderssons Svets & Smide AB, F Kontakt
VD
Maria Henningsson maria@anderssonssmide.se 0707554409 Jobbnummer
9954667