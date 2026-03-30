CNC-Operatör
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Vi på Ikett Personalpartner söker just nu en CNC-operatör till en av våra kunder i Eskilstuna!
I rollen som CNC-operatör kommer du arbeta inom svarvning där du kommer att ställa maskin, byta skär, utföra mätningar samt kvalitetskontroller. Kan även förekomma arbete vid robotcell. Du kommer tillverka detaljer inom fordons-, gruv- samt verkstadsindustrin.
Tjänsten kan eventuellt leda till en anställning på företaget.
Start: Omgående
Arbetstider: Förlagd till 2-skift, ena veckan mån-fre, andra veckan mån-torsOm företagetProfil
Vi ser gärna att du som söker har:
• CNC-utbildning
• Något års erfarenhet som CNC-operatör eller maskinbearbetning
• Erfarenhet av ritnings läsning och mätning
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Thomas Jankarls thomas.jankarls@ikett.com Jobbnummer
9826447