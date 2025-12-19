CNC-Operatör
2025-12-19
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
Ikett söker nu en engagerad och noggrann CNC-operatör för en spännande tjänst hos kund i Östra Göinge!
Rollen är varierande och utvecklande, då företaget främst arbetar med enstyckstillverkning.Om tjänsten
Som CNC-operatör arbetar du huvudsakligen vid maskin. Programmering kan förekomma i viss omfattning, främst i Heidenhain, men du får i regel färdiga program levererade från vår CAD-avdelning.
Arbetet innebär ansvar för hela processen - från råämne till färdig detalj - vilket gör rollen både omväxlande och tekniskt stimulerande.Dina arbetsuppgifter
• Arbeta självständigt vid CNC-maskin
• Hantera råämnen: lyfta, spänna fast och rigga
• Ställa in maskinen och hitta nollpunkter
• Köra och övervaka CNC-program
• Utföra enklare programmeringsjusteringar vid behov
• Utföra handarbete och efterbearbetning
• Säkerställa kvalitet enligt ritning och krav
Arbetstid:
Dagtid, skift kan förkomma.
Start omgående eller enligt överenskommelse.Om företaget
Tjänsten erbjuder en varierande och spännande roll med stora möjligheter att arbeta nära hela produktionskedjan i en familjär arbetsmiljö med bred teknisk kompetens och goda utvecklingsmöjligheter.Profil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete som CNC-operatör
• Har god förståelse för hela tillverkningsprocessen
• Är van vid att arbeta med enstyckstillverkning
• Är noggrann, ansvarstagande och tekniskt intresserad
• Trivs med varierande arbetsuppgifter
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
