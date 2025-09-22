CNC-operatör
Nu söker vi en CNC-fräsare till vår kund i Kumla, med möjlighet till anställning direkt hos företaget efter en inhyrningsperiod. För att smidigt kunna ta del av denna möjlighet ser vi gärna att du bor i närområdet.
Vi söker dig som tidigare arbetat med att köra, ställa och justera i program, främst med erfarenhet av kortare serier. Meriterande är om du har vana av programmering. Arbetet är varierande och som person ser vi dig som är driven, positiv och lösningsorienterad.
Start: omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid, övergång till 2-skift ProfilKvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av CNC-fräs
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Körkort B
Meriterande:
• Erfarenhet av Mazak
• Programmering
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
