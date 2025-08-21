CNC-operatör
2025-08-21
Vi söker en noggrann och erfaren CNC-operatör!
I denna roll kommer du att ansvara för bearbetning i CNC-svarv, där du arbetar med både Okuma och DMG-maskiner. Arbetet innefattar ansvar för hela bearbetningsprocessen, från ritning till färdig produkt. Arbetsuppgifterna innebär bland annat ställ, programmering, fixturering samt mätning av färdig detalj. I arbetet ingår även identifiering och lösning av eventuella problem som kan uppstå under bearbetningsprocessen. Tillverkningen sker främst i små serier, av produkter med mycket hög precision.
Starten för tjänsten sker omgående eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till tvåskift. Uppdraget planeras att pågå tillsvidare med god chans till förlängning hos kundföretaget.Profil
Vi ser att du som söker har minst 5 års erfarenhet av arbete som CNC-operatör. Du har kunskap inom och erfarenhet av ISO-programmering, ritningsläsning samt mätteknik. Din noggrannhet kommer att vara avgörande för att lyckas i denna roll. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av Okuma och/eller DMG-maskiner samt CNC-slipmaskin.
Vidare söker vi dig som är lättlärd och motiverad att utveckla både sitt eget och gruppens arbete. Du bör ha en strävan efter ständiga förbättringar och besitta ett stort tekniskt intresse. Vidare tycker du om att samarbeta med andra och anser det viktigt att leverera i tid och med rätt kvalitet.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
