CNC-Operatör - Bredaryd
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo
2025-09-05
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Värnamo
, Växjö
, Nässjö
, Jönköping
, Älmhult
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och självgående person? Gör karriär med hög precision och kvalitet - Ansök idag!Publiceringsdatum2025-09-05Om företaget
Sedan 2014 är Laserkraft delägare i Eurosvit i Slovakien, en verksamhet med samma fokus på laserskärning, plåtbearbetning och maskinbearbetning som Laserkraft. Eurosvit erbjuder kvalificerad plåtbearbetning upp till 25 mm och levererar lösningar till industriföretag med höga krav, framför allt inom fordonsindustrin (inklusive tunga fordon), energisektorn och tillverkare av maskinutrustning.
Laserkraft, beläget i Bredaryd utanför Värnamo, är specialiserade på att tillverka och leverera komplexa, bearbetade produkter med hög precision och kvalitet. Från denna anläggning sker exakta leveranser direkt till kundens produktionsanläggningar, vilket säkerställer effektivitet och kundnöjdhet.Om tjänsten
Som CNC-operatör ansvarar du för att ställa in och köra CNC-maskiner för att bearbeta plåt enligt ritningar och specifikationer. Du programmerar maskinerna, mäter och kontrollerar produktens noggrannhet, samt utför löpande underhåll. Du arbetar både med små och stora serier av plåtdetaljer och samarbetar med kollegor för att säkerställa att produktionsmålen uppnås, samtidigt som du följer säkerhetsföreskrifter och arbetsinstruktioner.
Tjänsten är för kvällsskift eller nattskift.
Vi söker dig som
I denna roll förväntas du vara noggrann, kvalitetsmedveten och initiativrik. Du kommer att arbeta självständigt och ta ansvar för att utföra arbetsuppgifter med högsta precision och kvalitet. Du bör ha förmågan att ta egna initiativ och säkerställa att arbetsuppgifterna slutförs effektivt och i enlighet med uppsatta standarder.
Vidare bör du ha:
• Svenska i tal och skrift
• Flera års erfarenhet av skärande bearbetning
• God mätteknikkunskap
• Förmåga att läsa detaljritningar och förstå form- och lägestoleranser
• Kunskap i ISO-programmering
• Erfarenhet av Mazak-maskiner
• Tidigare erfarenhet av CAD/CAMÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Patricia Contreras på patricia.contreras@kraftsam.se
. I denna rekrytering samarbetar Laserkraft Bredaryd AB med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Vi intervjuar kandidater löpande, och anställning kan ske antingen omgående eller längre fram beroende på rätt matchning.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9494916