CNC-operatör - 3 axlig fräsning!
2025-12-08
Just nu söker Ikett efter en passionerad och erfaren CNC-operatör för 3-axlig fräsning till vår kund i Lund!
Arbetet sker i huvudsak med GibbsCAM och inkluderar både prototyper (enstyck) samt små serier på cirka 10 bitar.
Dina arbetsuppgifter kommer därmed innebära att fräsa prototyper och små serier med hög precision. Det ingår även att programmera och sätta upp maskiner i GibbsCAM.
Arbetstid är dagtid.
Start omgående eller enligt överenskommelse.Profil
För tjänsten söker vi dig som har:
• Flera års erfarenhet av 3-axlig fräsning i små serier.
• Hög yrkesstolthet och engagemang för ditt arbete.
• Kunskap i GibbsCAM eller liknande CAM-system.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
