CNC- och Laseroperatör
Emploid AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Malmö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Malmö
2026-08-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emploid AB i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Vår kund är ett väletablerat företag med mångårig erfarenhet inom tillverkningsindustrin. Företaget består av ett sammansvetsat team med låg personalomsättning, där medarbetarna trivs och utvecklas över tid. Kulturen präglas av samarbete och ett stort ansvarstagande, med ett tydligt fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Just nu befinner sig bolaget i en tillväxtfas och söker därför en ny kollega som vill vara med och bidra till den fortsatta utvecklingen.
Mer information ges av ansvarig rekryterare vid telefonavstämningen i rekryteringsprocessen
Om rollen
I denna roll blir du en central och viktig del av en produktion i stark tillväxt. Eftersom verksamheten främst arbetar med styckes- och småserietillverkning blir vardagen varierad med många omställningar, nya detaljer och tekniska utmaningar. Du ansvarar självständigt för att planera, programmera, ställa in och köra maskinerna samt säkerställa att slutprodukten uppfyller kvalitetskrav och toleranser. Samtidigt blir du en del av ett drivet tvåmannateam som arbetar nära varandra och hjälps åt för att leverera produkter av högsta kvalitet.
Mer konkret innefattar tjänsten:
• Programmering i egenutvecklat CAM-system
• Uppladdning och optimering av program i maskiner
• Självständigt arbete utifrån tekniska ritningar och arbetsordrar
• Ställ, omställningar och verktygsbyten mellan olika produkter
• Bearbetning i laser- och fräsmaskiner
• Kontrollmätningar och kvalitetskontroller enligt ritning
• Tillverkning med höga krav på precision och snäva toleranser
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av maskinstyrning och tillverkning samt trivs i en roll där du får kombinera tekniskt kunnande med praktiskt problemlösande. Du är van vid att ta ansvar för ditt arbete och känner dig trygg i att självständigt driva tillverkningsprocessen från start till mål. För att lyckas i rollen tror vi att du uppskattar variation i vardagen och motiveras av att arbeta med komplexa detaljer där precision och kvalitet är avgörande. Du har ett genuint intresse för teknik, tillverkning och moderna produktionslösningar och ser möjligheter snarare än hinder när du ställs inför nya utmaningar.
Som person är du nyfiken, engagerad och vill fortsätta utvecklas i takt med att verksamheten investerar i ny teknik. Samtidigt är du en lagspelare som värdesätter samarbetet med kollegor och bidrar till den positiva och hjälpsamma kultur som kännetecknar arbetsplatsen.
Det är för tjänsten ett krav att du har:
• En god teknisk baskunskap och ett maskinellt intresse
• God vana av tillverkning, maskinstyrning och ritningsläsning
• God förståelse för siffor och logik
• God förståelse i svenska i tal och skrift
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Inledningsvis måndag-torsdag mellan 06:30-15:45, fredag 06:30-12:30 därefter kommer arbetstiden övergå till tvåskift.
Lön: 29 000kr/mån
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sökord: CNC, fräs, laser, maskinoperatör, maskinställning, programmering, styrning, Malmö, Lund, Trelleborg
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Jungmansgatan 12 (visa karta
)
211 11 MALMÖ Jobbnummer
10021959