CNC Operatörer sökes för omgående anställning.
Uniflex AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Linköping
2025-12-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker engagerade och noggranna CNC-operatör till en verksamhet i Linköping. Här får du arbeta i en modern produktionsmiljö med högteknologiska maskiner och fokus på kvalitet, säkerhet och teamwork. Du blir en del av ett erfaret team där precision och ansvarstagande värdesätts högt.
Detta är en heltidstjänst och arbetstiderna är förlagda på dagtid, men går att påverka vid behov.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Ställa, övervaka och köra CNC-maskiner, främst inom svarvning
Utföra mätkontroller och säkerställa att produkterna håller rätt toleranser
Justera maskinparametrar och verktyg vid behov
Förebyggande underhåll av maskiner och arbetsplats
Samarbeta med produktionstekniker och kollegor för att förbättra processer
Dokumentera arbetet enligt gällande rutiner
Vem är du?
Utbildning inom CNC-teknik eller verkstadsteknik
Erfarenhet av CNC-bearbetning, gärna med inriktning på svarvning
Goda kunskaper i ritnings läsning och mätteknik
Det är en fördel om du har erfarenhet av Mazak-maskiner och Mazatrol-styrsystem
Även systemet HAAS är meriterande. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
