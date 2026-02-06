CNC operatör till T.Nordenbergs Mek Verkstad
2026-02-06
Är du en CNC operatör med bra struktur som vill arbeta med mycket eget ansvar på ett mindre företag med fåstycksproduktion? Har du tidigare erfarenhet av CNC svarvning och arbetat med korta serier där även viss programmering ingått i arbetsuppgifterna? Vill du utvecklas och bli en viktig del i ett mindre familjärt företag där personalen är prioriterad?
Då kan CNC operatör hos Nordenbergs Mekaniska Verkstad vara rätt plats för dig!Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Som CNC operatör på Nordenbergs Mekaniska kommer du att:
Få en noggrann introduktionstid för att ge bra förutsättningar att komma in i arbetet på rätt sätt.
Få stort eget ansvar med ett starkt stöd av erfarna CNC operatörer.
Bli ansvarig och delaktig i hela tillverkningsprocessen.
I huvudsak köra bearbetningsmaskiner med styrsystem Heidenhain och Fanuc.
Få arbeta med CNC svarvning i korta serier och stora detaljer från ämne till färdig produkt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en relevant teknisk utbildning, gärna med inriktning mot CNC tillverkning.
Har erfarenhet av att arbeta med CNC svarvning i korta serier.
Behärskar svenska väl, både i tal och skrift.
Har B-körkort (ett krav).
Meriterande kvalifikationer:
Tidigare erfarenhet av självständigt arbete.
Din profil
Vi tror att du är en person som:
Trivs med att arbeta i ett mindre familjärt företag med korta beslutsvägar.
Är strukturerad, arbetar noggrant, gillar att arbeta med korta serier och vill ha stort eget ansvar.
Är nyfiken, tekniskt intresserad och vill utvecklas i din roll som CNC operatör.
Om T.Nordenbergs Mek Verkstad AB
Nordenbergs är ett renodlat legoföretag med inriktning på avancerad tillverkning av CNC bearbetade detaljer.
Under många år har en stor en unik kompetens inom CNC tillverkning byggts upp och skapat långsiktiga samarbeten tillsammans med våra kunder.
Vår företagskultur kännetecknas av delaktighet, engagemang och där individens deltagande roll och trivsel är en viktig del i företaget. Hos oss får du möjligheten att arbeta självständigt med stora detaljer i en familjär miljö där eget ansvar prioriteras.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en självgående roll i en erfaren personalstyrka. Du får möjlighet att vara med i hela tillverkningskedjan och arbeta långsiktigt i ett företag där sammanhållning, trivsel, struktur och personen värderas högt.
Välkommen till Nordenbergs. En plats där du kan arbeta långsiktigt samt växa och bidra i en verksamhet med mycket erfarenhet och stort personalfokus!Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi på Complete Partner AB är de som utför rekryteringen till Nordenbergs Mekaniska samt är din kontakt under rekryteringsprocessen.
Du söker jobbet genom att skicka in din ansökan till: magnus.bagge@completepartner.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
