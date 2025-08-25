CNC operatör till 5-Axlig fräs. Robustus Wear Components AB
2025-08-25
Robustus Wear Components AB är ett företag som tillverkar detaljer på lego där vår speciella kompetens är att tillhandahålla produkter av mycket hög kvalitet och med snäva toleranser. Vi tillverkar detaljer i små serier men vi har några produkter som vi tillverkar i medelstora volymer. Många av de produkter som vi tillverkar har slipning som sista operation. Vi är ett härligt gäng som nu behöver förstärkas med minst en person. Du ska gilla lagspel och kan ta i om det krävs. För att lyckas och trivas i rollen som fräsare tror vi att du:
Har erfarenhet av CNC 5-axlig fräsning, programmering i GibbsCam.
Kan läsa och förstå ritningar och de krav som förekommer,
Mäta och kontrollera eget arbete
Är noggrann och alltid strävar efter bästa resultat,
Gillar ett högt tempo i arbetet, och variation på jobbet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: tore.johansson@robustus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC fräsoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robustus Wear Components AB
(org.nr 556595-5449), http://www.robustus.se
694 35 HALLSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Produktionschef
Tore Johansson tore.johansson@robustus.se 0703599640 Jobbnummer
