CNC Operatör
Om Företaget:
Larsson & Kjellberg är ett verkstadsföretag med huvudbas i Oxelösund och en filial i Värnamo. Vi arbetar även på fältet med industriservice, entreprenad och specialistkompetens inom avancerad svetsning.
Vi är på en utvecklingsresa som startade redan 1880 och vi har en klar strategi framåt i att utvecklas och växa inom området komplexa/tunga stålkonstruktioner och komponenter.
Om tjänsten:
Vi söker nu en engagerad och kompetent CNC-operatörer till vår fräsavdelning för stora komponenter. Du kommer självständigt ansvara för riggning och maskinbearbetning, samt utföra egenkontroller av större svetsade detaljer i någon av våra större maskiner.
I dina uppgifter ingår även att utföra operatörsunderhåll och enklare felsökning samt bistå med din kunskap för fortsatt utveckling. Beroende på dina bakgrundskunskaper så kommer även programmering, tidsberäkning inför offerter, förbättringsprojekt samt vissa inköp att ingå i tjänsten.
Om Dig:
Vi söker dig som har dokumenterad god erfarenhet av skärande bearbetning. Du har god kännedom om skärande verktyg, ritnings läsning, manuella mätmetoder och allmänt verkstadsarbete.
Vidare har du ett bra risktänk, är bra på att kommunicera med kollegor och chefer, kan jobba självständigt och har ett gott ordningssinne. Du är även engagerad i att ständigt förbättra din arbetsplats.
För tjänsten krävs mycket god erfarenhet av dialogprogrammering i Heidenhain och Mazatrol, samt arbete i GibbsCAM. Kunskaper i Monitor, körkort för truck och travers ses som stor merit.
Vi arbetar på både svenska och engelska, och därför är det ett krav att du kan kommunicera obehindrat på båda språken i tekniska sammanhang.
Vad du får:
Vi erbjuder kollektivavtal, friskvårdsbidrag, Sjukfonden IF Metall och ATF-dagar.
Därutöver erbjuder vi även Individuell utvecklings-/utbildningsplan, ett jordnära och målstyrt ledarskap och ett stimulerande och utvecklande arbete för rätt person.
Övernattningsbostad kan komma att finnas för långväga arbetstagare.
Vi praktiserar 6-månaders provanställning och tjänsten kan innefatta säkerhetsprövning.
Arbetet sker genom skiftgång och kan starta omgående.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan förfallodag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansökan sker via våran karriärsida Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Larsson & Kjellberg
(org.nr 556037-8514)
Verkstadsgatan 9 (visa karta
)
613 41 OXELÖSUND Arbetsplats
Larsson & Kjellberg, AB Kontakt
HR/löneadministration
Malin Karlsson malin.karlsson@larssonkjellberg.se Jobbnummer
9799825