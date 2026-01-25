CNC operatör

Flexibel Personal Höglandet AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Eksjö
2026-01-25


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Eksjö, Nässjö, Ydre, Vetlanda, Kinda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Flexibel Personal Höglandet AB i Eksjö, Nässjö, Jönköping, Vimmerby, Hultsfred eller i hela Sverige

CNC-operatör till ett tillverkningsföretag i Eksjö
Vi söker för kunds räkning en engagerad CNC-operatör till ett företag med korta beslutsvägar och trevlig arbetsmiljö.
En modern verkstad med hög teknisk nivå och varierande uppgifter.
Du kommer arbeta tillsammans med en mindre grupp på en CNC-avdelning. Arbetsuppgifter är huvudsakligen:
Ställa & köra CNC-maskiner
Kvalitetssäkring och mätkontroller enligt ritning och toleranser

Publiceringsdatum
2026-01-25

Kvalifikationer
Är tekniskt intresserad, erfarenhet av CNC-styrda maskiner är meriterande alternativt industriprogram.
Kan läsa och förstå ritningar
Har ett öga för detaljer och kvalitet
God fysik då tyngre lyft förekommer.
Trivs med att ta eget ansvar och arbeta strukturerat

Förutom ett genuint intresse helst ha CNC-utbildning eller tidigare erfarenheter inom CNC-teknik/Verkstadsteknik
Din personlighet är en absolut framgångsfaktor för att lyckas i tjänsten
Erfarenhet eller kunskap inom följande är meriterande:
Mätning
Ritnings läsning
verktyg
CNC - Fräs

Företaget erbjuder dig
Företaget erbjuder för rätt person internutbildning och fördjupning inom CNC området. Vi är ett mindre ägarlett företag med korta beslutsvägar där alla hjälps åt. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och vår arbetsmiljö.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Flexibel Personal Höglandet AB (org.nr 559309-9103), https://flexibelpersonal.se/
Hässelåsgatan 4 (visa karta)
575 36  EKSJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Flexibel Personal AB

Kontakt
Marie Grahn
kontakt@flexibelpersonal.se

Jobbnummer
9702981

Prenumerera på jobb från Flexibel Personal Höglandet AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Flexibel Personal Höglandet AB: