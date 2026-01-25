CNC operatör
2026-01-25
CNC-operatör till ett tillverkningsföretag i Eksjö
Vi söker för kunds räkning en engagerad CNC-operatör till ett företag med korta beslutsvägar och trevlig arbetsmiljö.
En modern verkstad med hög teknisk nivå och varierande uppgifter.
Du kommer arbeta tillsammans med en mindre grupp på en CNC-avdelning. Arbetsuppgifter är huvudsakligen:
Ställa & köra CNC-maskiner
Kvalitetssäkring och mätkontroller enligt ritning och toleranser
Är tekniskt intresserad, erfarenhet av CNC-styrda maskiner är meriterande alternativt industriprogram.
Kan läsa och förstå ritningar
Har ett öga för detaljer och kvalitet
God fysik då tyngre lyft förekommer.
Trivs med att ta eget ansvar och arbeta strukturerat
Förutom ett genuint intresse helst ha CNC-utbildning eller tidigare erfarenheter inom CNC-teknik/Verkstadsteknik
Din personlighet är en absolut framgångsfaktor för att lyckas i tjänsten
Erfarenhet eller kunskap inom följande är meriterande:
Mätning
Ritnings läsning
verktyg
CNC - Fräs
Företaget erbjuder dig
Företaget erbjuder för rätt person internutbildning och fördjupning inom CNC området. Vi är ett mindre ägarlett företag med korta beslutsvägar där alla hjälps åt. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och vår arbetsmiljö. Så ansöker du
