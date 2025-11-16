CNC Operatör - CNC Plåt Västervik
JKS Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Västervik Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Västervik
2025-11-16
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JKS Sverige AB i Västervik
, Linköping
, Norrköping
, Nyköping
, Kalmar
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har erfarenhet av CNC och skärande bearbetning. Vi söker dig som vill utvecklas med en världsledande maskinpark och har ett mycket stort teknikintresse. Vår kund söker efter dig som vill utvecklas vidare och bli en viktig del i ett växande produktionsteam.Publiceringsdatum2025-11-16Arbetsuppgifter
Vår kund har ett varierande behov och arbetsuppgifter inom tillverkning och bearbetning. Nu söker vi dig som är:
CNC-operatörer med erfarenhet av svarv och fräs
Ställare som kan programmera och göra maskininställningar
Mättekniker
Produktionstekniker
Vi vill komma i kontakt med dig som trivs i verkstadsmiljö, gillar teknik och vill fortsätta växa inom ditt yrke.Oavsett om du söker nya utmaningar eller vill ta nästa steg mot en mer självständig roll, vill vi gärna prata vidare med dig för att hitta rätt uppdrag.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Du har med största sannolikhet en gymnasial utbildning inom industri eller motsvarande, och gärna några års erfarenhet av arbete som CNC-operatör eller ställare. Du har god förståelse för ritningsläsning, verktygsbyten och maskinhantering. Erfarenhet av programmering, mätteknik eller produktionsteknik är meriterande. För vissa uppdrag behövs körkort och tillgång till bil, då arbetet kan innebära skiftgång. Truck- eller traverskort är en fördel.
Vi söker dig som har en positiv inställning till produktion, är noggrann i ditt arbete och tycker om att arbeta tillsammans med andra. Du trivs med ansvar och tycker om att se resultatet av ditt arbete. Nya rutiner och system tar du dig an med nyfikenhet och engagemang.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är långsiktigt och kommer för rätt person att övergå i en tillsvidareanställning direkt hos vår kund. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Anställningen kommer var hos JKS SVERIGE AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430), http://cncplåt.se Arbetsplats
CNC - Plåt AB Kontakt
Andreas Lindin and@jksgroup.se Jobbnummer
9606692