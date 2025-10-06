CNC

Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Habo
2025-10-06


Publiceringsdatum
2025-10-06

Om tjänsten
Är du CNC-operatör med vana att köra Okuma-svarvar? Vi söker nu dig som vill bli en del av vår kunds team och arbeta i en modern produktionsmiljö med fokus på kvalitet och precision.

I rollen som CNC-operatör kommer du att arbeta vid en Okuma-svarv och ansvara för att köra och ställa maskinen enligt ritningar och instruktioner. Du kommer att arbeta med att säkerställa att detaljer håller rätt mått och kvalitet.

Profil
Vi söker dig som har:

Erfarenhet av att arbeta med Okuma-svarv

Erfarenhet av CNC-drift inom tillverkningsindustrin

Noggrannhet och ansvarskänsla

God svenska i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av programmering i Okuma-styrsystem eller annat styrsystem

Tekniskt intresse och förmåga att läsa ritningar

Vi erbjuder:

Ett stabilt företag med trevliga kollegor och god sammanhållning

Arbete på dagtid.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Om företaget
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.

Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.

Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.

Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20207".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ikett Personalpartner AB (org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/

Kontakt
Elsa Carlberg
elsa.carlberg@ikett.com

Jobbnummer
9543359

