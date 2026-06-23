Anläggare till uppdrag i Fagersta/Norberg
Letsgig AB / Anläggningsarbetarjobb / Fagersta Visa alla anläggningsarbetarjobb i Fagersta
2026-06-23
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Anläggare till uppdrag i Fagersta/Norberg – heltid till 30 december 2026 med möjlighet till förlängning
Uppdragets längd: Start enligt överenskommelse och uppdraget pågår till 30 december 2026, med möjlighet till förlängning.
Vi söker nu en erfaren anläggare för ett heltidsuppdrag inom drift-, underhålls- och anläggningsarbete. Uppdraget passar dig som är självgående, praktiskt erfaren och van vid varierande mark- och anläggningsarbeten.
Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka.
Arbetstider: Måndag–torsdag: 06:30–16:00
Fredag: 06:30–13:00
Arbetsplats: Arbetet utförs på plats i Fagersta/Norberg. Du behöver kunna inställa dig på arbetsplatsen kl. 06:30 enligt schema.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med praktiskt anläggningsarbete inom drift, underhåll och anläggning. Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
Anläggningsarbete
Justering av ytor och mark
Stensättning
Trädgårds- och grönytearbete
Montage av lekredskap
Montage/reparation av staket
Arbete kopplat till belysning
Övrigt förekommande drift- och underhållsarbete
Skallkrav
För att vara aktuell för rollen måste du uppfylla samtliga krav nedan:
Du har APV-utbildning.
Du har kunskap och erfarenhet av anläggningsarbete.
Du har erfarenhet av justering.
Du har erfarenhet av stensättning.
Du har erfarenhet av trädgårdsarbete eller grönytearbete.
Du har erfarenhet av montage av lekredskap.
Du har erfarenhet av montage eller arbete med staket.
Du har erfarenhet av arbete kopplat till belysning.
Du har utbildning inom kvartsdamm.
Du har utbildning inom säkra schakt.
Du har utbildning inom säkra lyft.
Du har giltig utbildning/certifikat inom heta arbeten.
Du har B-körkort för manuell växellåda.
Du kan arbeta heltid, 40 timmar per vecka.
Du kan arbeta på plats i Fagersta/Norberg och börja arbetsdagen kl. 06:30.
Meriterande
Det är meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet av arbete åt kommunal verksamhet, offentlig miljö, VA-verksamhet eller teknisk drift.
Är tillgänglig med kort startsträcka.
Har egen möjlighet att ta dig till arbetsplatsen i Fagersta/Norberg.
Har dokumenterade kursintyg och certifikat redo att skickas in direkt.
Har erfarenhet av att arbeta självständigt i mindre arbetslag.
Vi söker dig som
Är praktiskt lagd, pålitlig och van vid fysiskt arbete utomhus. Du är noggrann, säkerhetsmedveten och förstår vikten av att passa tider och följa instruktioner. Du behöver kunna arbeta självständigt men också fungera bra i arbetslag.Så ansöker du
Skicka CV och ange tydligt vilka av skallkraven du uppfyller. Bifoga gärna kopior på relevanta utbildningsintyg/certifikat, särskilt APV, kvartsdamm, säkra schakt, säkra lyft och heta arbeten.
Urval och intervjuer görs löpande.
Genom att ansöka till tjänsten ger du LetsGig AB rätt att enligt GDPR spara dina uppgifter för att kunna kontakta dig gällande denna och andra relevanta tjänster. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Letsgig AB
(org.nr 559114-4505) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hos vår kund i Fagersta/Norberg Jobbnummer
9975831