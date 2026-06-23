Psykolog/PTP-psykolog till Hälsocentralen Ankaret, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Psykologjobb / Örnsköldsvik Visa alla psykologjobb i Örnsköldsvik
2026-06-23
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Psykologerna i NSO norr arbetar tillsammans i en sammansvetsad grupp med utgångspunkt på hälsocentralen Ankaret och bistår alla de regiondrivna hälsocentralerna med första linjens bedömning och behandling av psykisk ohälsa. Som psykolog på primärvården inom NSO norr arbetar man i tätt samarbete med andra professioner från alla sex hälsocentraler. Vi arbetar för en utbildande miljö där man tar lärdom av varandra mellan verksamheter och professioner. Utöver det finns möjlighet att förkovra sig inom sina intresseområden så länge det finns en förankring i vårt grunduppdrag.
Vi söker nu en Psykolog alt en PTP-psykolog till vårt team! Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Som psykolog kommer du att arbeta med:
Bedömning och behandling av psykisk ohälsa på primärvårdsnivå
Behandling både individuellt och på gruppnivå
Samverkan med vårdgrannar
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad psykolog alternativt avklarat psykologprogrammet och söker PTP-tjänst.
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
Har erfarenhet av gruppbehandlingar
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSamarbetsförmåga
Empatisk förmåga
Pedagogisk insikt
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2026:082". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Norr Kontakt
Rekryterande chef
Liza Olsson liza.olsson@rvn.se +46660292786 Jobbnummer
9975836