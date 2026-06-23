Sommarjobb som elektronikmontör i Göteborg

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg
2026-06-23


Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Läser du el, elektronik eller liknande teknisk utbildning? Vi söker nu sommarpersonal till ett företag i Göteborg som bygger elskåp.

Publiceringsdatum
2026-06-23

Dina arbetsuppgifter
Montering och testning av elektronik

Lödning

Läsa elscheman och ritningar

Enklare mekaniskt arbete och verktygsanvändning

Vi söker dig som:

Har kunskap inom el/elektronik

Kan lödning

Kan läsa elscheman

Är noggrann och tekniskt lagd

Talar svenska och engelska

🕒 Måndag–fredag kl. 06:00–15:00
📍 Plats: Göteborg
Perfekt sommarjobb för studenter som vill få praktisk erfarenhet inom el och elektronik! 🚀


Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7959280-2067275".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta)
418 79  GÖTEBORG

Arbetsplats
Wrkfrc

Jobbnummer
9975840

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