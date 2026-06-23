Sommarjobb som elektronikmontör i Göteborg
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Läser du el, elektronik eller liknande teknisk utbildning? Vi söker nu sommarpersonal till ett företag i Göteborg som bygger elskåp.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Montering och testning av elektronik
Lödning
Läsa elscheman och ritningar
Enklare mekaniskt arbete och verktygsanvändning
Vi söker dig som:
Har kunskap inom el/elektronik
Kan lödning
Kan läsa elscheman
Är noggrann och tekniskt lagd
Talar svenska och engelska
🕒 Måndag–fredag kl. 06:00–15:00
📍 Plats: Göteborg
Perfekt sommarjobb för studenter som vill få praktisk erfarenhet inom el och elektronik! 🚀
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7959280-2067275". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta
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418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9975840