Robotsvetsare med kunskap av manuell svetsning!
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Hässleholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Hässleholm
2026-06-23
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Hässleholm
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Ikett söker nu en erfaren robotsvetsare med kunskap av manuell svetsning till vår kund utanför Hässleholm!
Som svetsare hos vår kund får du en varierande och utvecklande roll där du arbetar med tillverkning och montering av stålkonstruktioner utifrån ritning. Arbetsuppgifterna omfattar hantering av flera olika typer av detaljer inför robotsvetsning, noggranna kvalitetskontroller samt manuell svetsning med MIG/MAG.
Då produktionen omfattar en stor bredd av produkter och konstruktioner söker vi dig som har tidigare erfarenhet av både robotiserad svetsning och manuell MIG/MAG-svetsning. Rollen ställer krav på noggrannhet, tekniskt kunnande och förmåga att arbeta självständigt med hög kvalitet.
Det här är en spännande möjlighet för dig som trivs i en omväxlande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik och där du får arbeta med många olika typer av produkter och projekt.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor i produktionen.
Arbetet är på 2-skift.
Med start enligt överenskommelse. Om företaget
Företaget erbjuder dig en familjär och trivsam arbetsplats där man månar om varandra.
Det bjuds även på gemensam frukost.Profil
Krav:
• Har erfarenhet av MIG/MAG-svetsning
• Har erfarenhet av robotsvetsning eller arbete med robotiserade produktionsmaskiner
• Kan läsa och förstå ritningar
• Har god kvalitetsmedvetenhet och ett noggrant arbetssätt
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Svetslicenser
• Erfarenhet av tillverkande industri
• Truck- och/eller traverskort
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Linnea Rydhagen linnea.rydhagen@ikett.com Jobbnummer
9975842