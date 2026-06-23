Erfaren Kalkylingenjör - El/Tele
Afry AB / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-06-23
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-06-23Beskrivning av jobbet
Vi söker en erfaren kalkylingenjör med bakgrund inom el- och telesystem till vårt marknadsområde Electrical Engineering Syd.
Hos oss arbetar du med tekniskt avancerade uppdrag och stödjer våra kunder med kostnadsberäkningar, kostnadsbedömningar och kalkylarbete inom el- och telesystem – från tidiga skeden till genomförande. Vi är ett engagerat team med stark närvaro i södra och mellersta Sverige och vi vill bli fler.
Vill du vara med på vår resa framåt?
Nu söker vi dig som idag arbetar som kalkylator hos en elentreprenör och är redo att ta nästa steg – in i en konsultroll där din kompetens kommer till nytta på fler arenor och i fler typer av projekt.
Du kommer tillsammans med oss att vara med och utveckla organisationen och möjliggöra nya positioneringar på marknaden. Inom vårt marknadsområde är vi alla passionerade inom våra områden och delar med oss av vår kunskap för att växa och lära oss mer.
I rollen som Erfaren Kalkylingenjör inom El/Tele kommer du att driva kalkyluppdrag inom ditt kompetensområde. Genom analyser och beräkningar är du en trygg rådgivare för våra kunder – såsom byggherrar, fastighetsägare och offentliga beställare – så att välgrundade beslut kan fattas. Du arbetar med kalkyler i ett projekts alla skeden och bidrar till att skapa förutsägbarhet och kostnadsoptimering för våra kunder.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av kalkylarbete inom el- och telesystem. Du arbetar i dag som kalkylator, förslagsvis hos en elentreprenör, och har gjort det i minst sju år. Det är meriterande om du har erfarenhet från kalkylarbete i såväl tidiga skeden som i genomförandet av projekt. Du är van vid mängdning och har god förståelse för installationstekniska system. Erfarenhet av digitala verktyg som MagiCad, Solibri eller liknande är meriterande.
Du har en relevant teknisk utbildning inom el.
Som person har du god social förmåga och stimuleras av att ha ett stort kontaktnät där du skapar långvariga och hållbara relationer. Vidare ser vi att du är noggrann och har förmågan att se såväl detaljer som helhet. Du trivs med att arbeta i team men har även förmågan att arbeta självständigt. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift, samt B-körkort. Vi förutsätter att du har grundläggande datorvana och god kunskap i officepaketet.
Ytterligare information
Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen?
Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt. AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-07-30. Urvalsprocessen kommer ske löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vi går mot sommarsäsong och det kan dröja lite längre än vanligt innan vi återkommer till dig.
Denna anställning innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med en eventuell registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Kontaktperson för frågor:
Joacim Flensburg, Service Market Area Managerjoacim.flensburg@afry.com
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9975841