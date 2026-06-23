Produktionsledare verktygsavdelningen
Wikan Personal AB / Maskiningenjörsjobb / Vetlanda Visa alla maskiningenjörsjobb i Vetlanda
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Vetlanda
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Beslag & Metall är ett familjeföretag beläget i Ekenässjön med mer än 85 års erfarenhet inom pressning, svetsning och montering där vi ständigt utökar och förnyar maskinparken med automatpressar och automationsceller. Vi tillverkar och levererar komponenter främst till fordonsindustrin och våra största kunder är Volvo Trucks och Scania. Vi är ca 230 anställda, omsätter ca 950 miljoner och behöver förstärka organisationen med en produktionsledare till verktygsavdelningen.
Verktygsavdelningen ansvarar för både konstruktion och tillverkning av verktyg. Till förfogande står en modern maskinpark, bestående av ett flertal 3-och 5-axliga fleroperationsmaskiner, trådgnistar samt manuella fräsar, svarvar och planslipar. Förutom verktygstillverkning är vi en teknisk support till marknadsavdelningen vid nya förfrågningar och förändringar av artiklar.
Läs mer om oss på www.beslagometall.se.
Är du driven, gillar att få människor att växa och vill vara med och utveckla en verktygsavdelning på ett framgångsrikt företag som investerar och växer? Vill du ha ett jobb där du får möjlighet att vara med och påverka på riktigt? Då ska du söka denna tjänst som produktionsledare!Arbetsuppgifter
I rollen som produktionsledare för verktygsavdelning kommer du, tillsammans med avdelningschefen, att leda och utveckla avdelningen samt de ca 20 medarbetare som arbetar där. Tjänsten erbjuder goda möjligheter att påverka och sätta din egen prägel på avdelningens fortsatta utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Personalansvar, med fokus på att leda, coacha och utveckla medarbetarna.
• Utveckla avdelningen samt driva förbättringsarbete
• Samverka med andra funktioner internt som teknik, underhåll, inköp, planering, projekt och kvalité. Rollen innebär ett nära samarbete med produktionen.
• Säkerställa en god och säker arbetsmiljö
• Leda och fördela arbetet
• Sätta, följa upp och analysera mål för både medarbetare och avdelningen som helhet.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Med rätt personliga egenskaper kan man komma långt! Vi söker dig som är en lagspelare med förmåga att motivera och engagera dina medarbetare. Du är bra på att bygga relationer, är serviceinriktad och har god kommunikativ förmåga.
Du är en person som gärna bidrar med nya idéer och som drivs av att uppnå resultat tillsammans. Att se människor växa och utvecklas är något du värdesätter högt. Du ser möjligheter och har en naturlig vilja att förbättra och effektivisera.
Idag arbetar du kanske som verktygsmakare, teamledare, skiftledare eller konstruktör och är redo att ta nästa steg i din karriär. Erfarenhet inom verktygstillverkning och underhåll av verktyg är meriterande. Det är även meriterande om du har kunskap inom Monitor ERP, Solid Works, Catia, Mastercam samt arbetat inom fordonsindustrin.
Vi erbjuder dig
Beslag & Metall strävar efter att erbjuda en stimulerande och hållbar arbetsmiljö där alla anställda trivs, utvecklas och vill vara med och bidra. Vi erbjuder en möjlighet att vara en del av ett framgångsrikt och växande företag där du får utmanande och varierande arbetsuppgifter. Organisationen är platt och här får du vara med och påverka på riktigt!
Information och kontakt
Sista ansökningsdag är 9 augusti 2026. Urval sker löpande, men inte under vecka 29-32, ansökningar som kommer in under denna period hanteras efter vecka 32.Välkommen med din ansökan redan idag!
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal som sköter rekryteringsprocessen. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Frida Svensson 0383-41 00 42, frida@wikan.se
Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100% och dagtid. Placering Ekenässjön.
Vi välkomnar mångfald och strävar efter en inkluderande rekryteringsprocess.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Bangårdsgatan 9 (visa karta
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574 32 VETLANDA Arbetsplats
Beslag & Metall Kontakt
Frida Svensson frida@wikan.se 0383-41 00 42 Jobbnummer
9975834