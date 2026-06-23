vik HT 26: lärare i svenska i kombination med annat ämne
Mega Musik Gymnasieskola AB / Gymnasielärarjobb / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb i Helsingborg
2026-06-23
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Mega Musik gymnasieskola i Helsingborg söker en engagerad och inspirerande lärare i med behörighet i svenska i kombination med annat ämne ( exempelvis idrott, historia, engelska eller samhällskunskap).
Vi söker dig som vill arbeta nära unga musiker i en kreativ och utvecklande miljö där musikalitet och pedagogiskt engagemang står i centrum. Mega musiks skolkultur är familjär och vi värderar trivsel och delaktighet som grundläggande faktorer för att göra ett bra jobb.
Tjänsten är ett vikariat under höstterminen 2026.
Heltid - 100%.
Tjänstens innehåll anpassas utifrån den sökandes kompetens och erfarenhet.
Vi söker dig som;
• Är behörig att undervisa i svenska i kombination med annat ämne
• Har god pedagogisk förmåga
• Gillar att jobba ämnesintegrerat, med teoriämnen och estetiska ämnen.
• Kan anpassa undervisningen efter elevers olika nivåer och behov
• Trivs i en kreativ och samarbetsinriktad arbetsmiljö
• Är flexibel, ansvarstagande och lösningsorienterad
Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning på gymnasienivå.Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Mega Musik gymnasieskola är ett musikgymnasium i Helsingborg där elever får utvecklas både musikaliskt och personligt i en kreativ och professionell miljö. Vi värdesätter samarbete, goda relationer mellan lärare och elever samt ett undervisningsklimat som präglas av engagemang, driv och musikalisk nyfikenhet.
Mega Musik gymnasieskola är ett fristående musikgymnasium i centrala Helsingborg. Skolan grundades år 2000 - vi har bedrivit musikutbildning på gymnasienivå i 25 år. Vår profil är pop och rock och vi ger undervisning på huvudinstrumenten bas, EDI, gitarr, piano, sång och trummor.
Vår skolkultur är familjär och vi värderar vår psykosociala arbetsmiljö högt; trivsel och delaktighet tror vi är grundläggande faktorer för att göra ett bra jobb. Vår personalomsättning är låg och flera av lärarna som var med i starten jobbar fortfarande kvar på skolan. Vi har 48 platser i varje årskurs och för närvarande går 143 elever på skolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: niklas.larsson.eilert@megamusik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mega Musik Gymnasieskola AB
(org.nr 556595-6553), http://www.megamusik.se
Järnvägsgatan 25 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Kontakt
rektor
Niklas Larsson Eiliert niklas.larsson.eilert@megamusik.se 042-141519 Jobbnummer
9975829