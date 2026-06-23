Specialist i Allmänmedicin till Varvet Hudiksvall
Prima Vård Sverige AB / Läkarjobb / Hudiksvall Visa alla läkarjobb i Hudiksvall
2026-06-23
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Varmt välkommen till oss på Varvets hälsocentral! Vi är kliniken med det stora hjärtat. Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på ca 20 medarbetare, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats. Vi letar just nu efter en allmänspecialist som brinner för handledning och gärna vill anta utmaningen att vara huvudhandledare för våra ST-läkare.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuder vi?
Vi är en väl fungerande vårdcentral med fasta läkare.
Arbete pågår just nu med att samtliga listade patienter har en patientansvarig läkare.
Hos oss erbjuder vi goda villkor.
Vi är belägen centralt i Hudiksvall.
Verksamheten har ca 6500 listade patienter.
Arbetet som allmänläkare på vår mottagning innebär utredning och behandling av patienter. Vi arbetar systematiskt och strukturerat med strävan om att alltid erbjuda våra patienter den bästa vården. Besöken kan vara planerade såväl som akuta.
Vår personalstyrka innefattar 4 fast anställd distriktsläkare och 1 ST-läkare som är placerad på vårdcentralen.
Vi är ett gäng som har nära till skratt och uppskattar att ha kul på jobbet, vi är ett sammansvetsat litet gäng!
Tillsammans skapar vi en högkvalitativ modern vård som formas av ett personligt engagemang och god service.
Läs mer om oss på verksamheten på Varvet Hälsocentral - trygg vård nära dig | Prima Vård | Vi är det trygga valet för dig och din familj
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad specialist i allmänmedicin och som har erfarenhet av arbete inom primärvården. Denna tjänst planeras att ha huvudansvaret för att handleda ST-läkare. Om du har den erfarenheten/intresset är det meriterande.
Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv med både patienten och mottagningen i fokus.
Du är stabil, flexibel och anpassningsbar till olika situationer samt har lätt för att samarbeta.
Du behöver ha en god kommunikationsförmåga i syfte att skapa goda relationer med patienter såväl som kollegor. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt.
Anställning och ansökan:
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Nyfiken på att höra mer om oss och uppleva vår trevliga atmosfär? Hör då av dig till mig, Charlotte Lind, som är Verksamhetschef så bokar vi in en träff. Du når mig på charlotte.lind@premicare.com
alternativt telefonnummer 0725967245.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Välkommen till Varvet i Hudiksvall!
Vi erbjuder ett brett utbud av hälso- och sjukvård. När du behöver hjälp och rådgivning är vårt mål att du ska få det bästa möjliga mötet genom ett gott bemötande, hög tillgänglighet, delaktighet, kvalité och god service!
Vi sätter patienten i centrum, varför det är viktigt att du får rätt vård av rätt person. Hos oss finns tillgång till;
• Specialist Allmänmedicin
• Distriktssköterskor
• Diabetessköterska
• Inkontinenssjuksköterska
• Undersköterskor
• Fysioterapeut
• Arbetsterapeut
• Medicinsk Fotvårdsterapeut
• Rehabkoordinator
• SamtalsterapeutPubliceringsdatum2026-06-23Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Varvsgatan 13 (visa karta
)
824 55 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varvet Hälsocentral Kontakt
Verksamhetschef
Charlotte Lind charlotte.lind@primavard.se 072-5967245 Jobbnummer
9975838