CMF Coordinator till fordonsbranschen i Göteborg!
Sway Sourcing Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-11-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Borås
eller i hela Sverige
Om rollen
Som CMF Coordinator blir du navet mellan design, inköp och affärsverksamhet - en nyckelperson som ser till att allt flyter smidigt mellan kreativa idéer och praktisk verklighet. Du stöttar designteamet i projektledning, administration och materialhantering och säkerställer att allt levereras i tid och med kvalitet.
Dina ansvarsområden: Projektkoordinering
Stötta designteamet i att hantera material, beställningar och leveranser
Samverka med avdelningar som inköp, juridik och ekonomi
Följa upp leverantörer, beställningar och dokumentation
Hålla ordning på databaser, materialbibliotek och interna översikter
Materialhantering
Koordinera med leverantörer kring prover och utvecklingsstatus
Se till att materialbiblioteket är uppdaterat och välorganiserat
Följa upp "Never-Out-of-Stock"-material tillsammans med Trim Shop
Förbereda presentationer och hålla ordning på spårbarhet i Excel och andra system
Administration & ekonomi
Hantera inköpsförfrågningar och fakturor
Följa upp budget och kostnadsstatus för CMF-projekt
Vi tror att du har:
Utbildning inom design, teknik, ekonomi eller liknande område
2-4 års erfarenhet inom fordonsdesign eller koordinerande roll
God systemvana, gärna erfarenhet av inköpssystem
Trygg i Microsoft Office (speciellt Excel & PowerPoint) och Adobe Creative Suite
Flytande engelska i tal och skrift medan språkkunskaper i svenska eller mandarin är ett plus.
Din personlighet:
Vi letar efter dig som är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad - någon som trivs i gränslandet mellan kreativitet och precision. Du har ett öga för detaljer, men ser också helheten. Framför allt har du en positiv attityd och en genuin nyfikenhet för design och material!
Vi erbjuder: En inspirerande och kreativ arbetsmiljö i ständig förändring Möjlighet att växa genom spännande och varierande projekt Ett stöttande och internationellt team med kollegor i både Sverige och Kina
Praktiska detaljer: Plats: Göteborg Start: 1 december 2025 Slut: 31 maj 2026 Sista dag att ansöka är 12 november 2025
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9592514