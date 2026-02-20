Climacare söker en Automationsingenjör
Climacare AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2026-02-20
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Climacare AB i Jönköping
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva roliga Styrprojekt? Nu söker vi en Automationstingenjör med en projektledande roll till vårt nybyggda Jönköpingskontor. Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Climacare har lång erfarenhet av styrinstallationer i olika typer av fastigheter. Du utgår från kontoret i Jönköping, men uppdrag på andra orter förekommer. Vår ambition är att alla ska ha en produktionsinriktad roll och att organisationen ska vara platt och effektiv. Jobbet innefattar att driva projekt från start till mål. Du kommer jobba både på kontoret och även ute på plats i projekten.
Arbetsuppgifterna omfattar bla:
Ta fram tekniska lösningar för automation, från överordnade system till fältnivå.
Projektering, konstruktion och programmering av styr- och övervakningssystem.
Driftsättning, felsökning och optimering av automationslösningar.
Framtagning av driftkort, dokumentation och tekniska handlingar.
Samarbete med kunder, konsulter och entreprenörer för att säkerställa helhetslösningar.
Projektledning.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt eget driv i ditt arbete och som trivs i miljöer med varierande arbetsuppgifter. Du har en förmåga att bygga relationer både externt och internt. Du jobbar strukturerat och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån projektets behov.
Utöver detta ser vi också att du har följande:
Erfarenhet av programmering enligt standard IEC-61131-3
Erfarenhet av överordnade system webport/Citect
3 års erfarenhet i rollen som automationsingenjör inom fastighetsautomation.
B-körkort
Meriterande:
CAD
iX-developer
Beckhoff/fidelix/saia
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig möjligheten att få växa med ett företag som har god erfarenhet i branschen. Climacare har en låg personalomsättning och stor trivsel bland medarbetarna. Här ser vi oss som en familj där vi ställer upp för varandra, har roligt på jobbet och uppmuntrar till personlig utveckling. Eftersom vi ingår i en större koncern så finns det även goda karriärmöjligheter för dig.
Ansökan: urval kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt till helena.bulow@currentum.se
.
Sista ansökningsdag är 18 februari. Märk ansökan med "Automationsingenjör Jönköping" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: helena.bulow@currentum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Automationsingenjör Jönköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Climacare AB
(org.nr 556769-4202)
Granitvägen 1 (visa karta
)
553 03 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-ansvarig
Helena Bülow helena.bulow@currentum.se 0709627606 Jobbnummer
9753857