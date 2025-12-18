Civilpliktshandläggare
Svenska Kraftnät / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2025-12-18
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Örebro
, Hallsberg
, Askersund
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som civilpliktshandläggare hos oss ansvarar du för att handlägga ärenden kopplat till utredning av individer för civilplikt. Det innebär att identifiera och utreda individer och bedöma deras lämplighet för civilplikt inom elförsörjningen. Du kommer även att ansvara för att handlägga överklaganden och avbrott under civilpliktsutbildning samt föredra ärenden för beslutsfattare och skriva beslutsunderlag. I rollen kommer du att vara kontaktperson för de individer som du och dina kollegor utrett för civilplikt. Som kontaktperson ingår att vara delaktig i planering och förberedande av utbildningar, och ibland delta på plats vid utbildning. Rollen kräver en hög grad av samverkan både internt och externt.
I takt med att enheten får utökat uppdrag kan det komma finnas möjlighet att bidra och delta i det arbetet.
I rollen bidrar du till att utveckla handläggningsprocesser och säkerställa rättssäkerhet i varje steg. Du kommer behöva navigera i komplexa regelverk och samtidigt hitta effektiva lösningar på uppkomna utmaningar.
Du får möjlighet att vara med och forma rutiner, processer och bidra till enhetens verksamhetsutveckling. I takt med att du växer i rollen finns möjlighet att ha ett handledande ansvar för ett antal medarbetare och på sikt även få samordningsansvar i vissa frågor inom enheten.
Enheten civilplikt är en nybildad enhet inom sektionen externa uppdrag inom avdelningen säkerhet och beredskap. Enheten består i dagsläget av nio medarbetare, varav sex konsulter. Enheten ansvarar för att dels utreda individers lämplighet för civilplikt inom elförsörjningen, dels utbilda civilpliktiga genom såväl kort grundutbildning som återkommande repetitionsutbildningar. Målet är att det ska finnas 1000 civilpliktiga inom elförsörjningen vid utgången av 2028. Enheten förväntas få ett utökat uppdrag kommande år vilket kommer att innebära viss verksamhetsutveckling.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som är strukturerad och har förmågan att skapa ordning och tydlighet i processer. Du är lösningsinriktad och ser möjligheter där andra ser hinder, vilket gör att du kan bidra med nya idéer och perspektiv i utvecklingen av våra processer. Samarbete är en självklarhet för dig - du trivs med att arbeta tillsammans med kollegor för att hitta de bästa lösningarna. Du är stabil i en föränderlig arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Du har även:
Relevant universitets-/högskoleexamen på minst kandidatnivå inom exempelvis statsvetenskap, offentlig förvaltning eller motsvarande som svenska kraftnät bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning mot enskild
• Erfarenhet av handläggning av personärenden
• Erfarenhet av arbete med regelverket totalförsvarsplikt från antingen civil eller militärverksamhet
• B-körkort
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• Erfarenhet av arbete med civilplikt
• Erfarenhet av handläggning av mål och ärenden i domstol
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Åsbro
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer i denna tjänst, främst inom Sverige
• Sista ansökningsdag, 2026-01-07, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Maria Bedford 010-475 8215, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare AnnSophie Doverlind 010-475 8007, Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9653982