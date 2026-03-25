Civilingenjör Bro
2026-03-25
Vi har en mångårig och bred erfarenhet såväl som unik spetskompetens inom broprojektering och söker nu dig som nyutexaminerad civilingenjör med intresset och viljan att utvecklas som broingenjör tillsammans med oss på Norconsult.
Norconsult har som mål att vara den bästa arbetsgivaren för broingenjörer i Norden. Tillsammans med brokollegorna i Norge är vi idag drygt 300 medarbetare varav cirka 50 i Sverige. Vi kallar vårt teknikområde i Sverige för Bro & Analys och du kan läsa mer om oss på vår hemsida under området Infrastruktur & Transport.
Våra ledord är samarbete, trivsel, kreativitet och kompetensutveckling. Vi siktar mot att bli Sveriges absolut bästa arbetsgivare för broingenjörer och erbjuder dig ett högkompetent stöd från kollegor i Sverige och Norge på en riktigt stark plattform som kan ge dig en gedigen skolning inom broprojektering.
Den här annonsen är skriven för dig som är en yngre civilingenjör och som vill lära dig allt om broar, trågkonstruktioner, påldäck, tunnlar, stödmurar och en mängd andra byggnadsverk i trafik- eller havsnära miljö. Men även du som har arbetat några år är välkommen att höra av dig.
Vi söker dig med intresse för beräkningar och dig med intresse för geometrisk modellering och gärna dig som vill lära dig att både att räkna och modellera. Med din civilingenjörsutbildning i botten kommer du att ha en stor möjlighet att utvecklas i en riktning du själv väljer.
Beroende på din profil finns en rad med olika typer av arbetsuppgifter. I tidiga skeden handlar det ofta om framtagande av enkla och snabba men ändå korrekta modeller av geometriska förutsättningar för en eller flera alternativa konstruktionslösningar. En ansats som i ett senare skede ofta ska kunna kompletteras till en mer detaljerad modell av vald lösning.
Beräkningar utgör en stor och viktig del av arbetet. Här är det av betydelse att du gillar att räkna och att du även är riktigt bra på det. Att ha mycket goda kunskaper inom matematik, byggnadsstatik, betong- och stålbyggnad är nödvändigt. Ett intresse för programmering kommer också att underlätta arbetet för dig. Det är även viktigt att du är systematisk och dokumenterar på sådant sätt att det blir lätt att följa ditt arbete och för dina kollegor att samarbeta med dig samt kvalitetssäkra det du gör.
I nykonstruktionsuppdrag handlar det om dimensionering av nya konstruktioner. Vilka dimensioner och mängder erfordras? Uppdragen redovisas på ritningar eller i 3D-modeller, i tekniska beskrivningar och i beräkningsdokument. Utvecklingen går idag mot en ritningslös projektering.
I bärighetsuppdrag handlar det om beräkningar och utredning av befintliga konstruktioner. Vad klarar konstruktionerna när vi räknar med moderna hjälpmedel och om vi, via mer detaljerade beräkningar, bättre nyttjar materialet? Uppdragen redovisas i rapportform. Vid bristande bärighet, vid upptäckta skador och/eller vid behov av förbättringar deltar vi ofta i uppdrag som handlar om förstärkning, reparation eller ombyggnad av befintliga konstruktioner.
För beräkningar kommer du att arbeta med program som du kanske redan känner till så som Excel, Mathcad och FEM-Design. Men också med mer specifika broberäkningsprogram så som SAP2000 och Sofistik. För modellering kommer du att arbeta med AutoCAD, Revit och Tekla.
Geometrisk modellering är centralt i vår verksamhet. Här är det viktigt att hänga med i utvecklingen inom de förändringar som sker idag. Goda kunskaper inom matematik och ett tredimensionellt tänkande underlättar mycket. De konstruktioner som vi arbetar med har många gånger en ganska komplex geometri som beskrivs av kurvor och krökta ytor. Ett intresse för modellering baserad på programmering kommer därför att underlätta arbetet för dig. Det är även viktigt att du är systematisk och bygger upp dina modeller geometriskt korrekt. Tillverkning av konstruktionsdelar kan komma att direkt styras av de modeller du tagit fram.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 7000 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
