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Sida / Säkerhetsjobb / Sundbyberg Visa alla säkerhetsjobb i Sundbyberg
2026-06-04
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Vi söker dig som vill vara med och leda och utveckla Sidas arbete med informations- och IT-/cybersäkerhet i en föränderlig omvärld och därmed aktivt bidra till skyddet av Sidas verksamhet och Sveriges säkerhet. Tjänsten innebär också ett tidsbegränsat förordnande som ställföreträdande säkerhetschef. Samtliga chefer på Sida har tidsbegränsat förordnande.
Om jobbet
Som CISO leder och utvecklar du myndighetens systematiska informations- och IT-/cybersäkerhetsarbete och bidrar till en stärkt säkerhetskultur. Du rapporterar till säkerhetschefen och samordnar teamet för informations- och IT-/cybersäkerhet, samtidigt som du innehar rollen som ställföreträdande säkerhetschef. Du bidrar även till att utveckla myndighetens arbete inom andra delar av säkerhets- och beredskapsområdet.
Du arbetar på vårt kontor i Rissne SundbybergPubliceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Förvaltning och utveckling av myndighetens ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och systematiska informations- och IT-/cybersäkerhetsarbete.
Strategisk och taktisk verksamhetsplanering, kvalitetssäkring, omvärldsbevakning, uppföljning och utveckling samt rådgivning och stöd till verksamheten.
Samordning av arbetet inom myndighetens team för informations- och IT-/cybersäkerhet, bestående av säkerhetssamordnare, säkerhetsspecialister och inhyrda konsulter.
Bistå säkerhetschefen med att representera verksamheten, såväl intern som externt, inklusive rapportering till styrelse och verksledning samt samverkan med departement och andra myndigheter.
I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
KvalifikationskravUtbildningsbakgrund
Relevant akademisk utbildning inom informations- och IT-/cybersäkerhet, systemvetenskap eller motsvarande flerårig erfarenhet av arbete i ledande roll inom området (t.ex. CISO, ISO eller säkerhetschef).
Språk
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
God kunskap om lagar och föreskrifter rörande informations- och IT-/cybersäkerhet, säkerhetsskydd, GDPR samt offentlighet och sekretess för statliga myndigheter.
God kunskap och erfarenhet av att ha implementerat åtgärder i enlighet med ramverk såsom ISO/IEC 27001/27002, CIS Controls.
God kunskap om och förmåga att omsätta krav enligt NIS/NIS2 till styrning, riskhantering, åtgärder och uppföljning.
Erfarenhet av personalledning eller ledning av team.
Funktionella kompetenser/förmågor:
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du har ett högt säkerhetsmedvetande och är trygg och ansvarsfull både som ledare och medarbetare. Du är lösningsorienterad och drivs av att skapa nytta och att leda arbete i mål. Du har förmågan att översätta komplexa hot och säkerhetsrisker till begripliga beslutsunderlag, styrdokument och faktiska åtgärder. Då arbetet till stor del sker i nära samverkan med hela Sidas verksamhet krävs det att du har en lyhördhet tillsammans med god kommunikativ och pedagogisk förmåga, vilket gör att du kan förstå och vägleda andra. Du har även en god administrativ förmåga för att på ett strukturerat och effektivt sätt planera, organisera och följa upp arbete. Arbetet bedrivs både enskilt och i samverkan med andra, varför det krävs att du har god förmåga att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt för att driva arbete framåt och nå uppsatta mål.
För den här rollen behöver du:
Ta initiativ och vara drivande
Ha förmåga att hantera stress, osäkerhet och risker
Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
Vara bra på att leda och engagera andra
Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
Kommunicera strategiskt för att påverka, förhandla och mobilisera
Kunna omsätta erfarenheter och lärdomar till handling
För denna roll är det meriterande om du
Har certifieringar såsom CISM, CISSP, CISA, CEH eller CGEIT.
Har kunskap om tekniska säkerhetslösningar och erfarenhet av att genomföra säkerhetsrevisioner och säkerhetsgranskningar.
Har erfarenhet av incidenthantering och säkerhetsutredningar.
Har erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling (SUA).
Har erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning.
Bra att veta
Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas.
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och du behöver lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden tjänsten. För befattningen krävs svenskt medborgarskap
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 123/26
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av säkerhetschef Magnus Wallin, 08-698 45 37
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco : saco-sida-styrelsen@sida.se
och ST: st@sida.se
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess
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Om Sida
Sida – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - är en förvaltningsmyndighet som arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vårt arbete ska bidra till att nå riksdagens mål och regeringens inriktning för svenskt bistånd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sida
(org.nr 202100-4789)
Rissneleden 110 (visa karta
)
174 57 SUNDBYBERG Jobbnummer
9948103