Chief Operating Officer
2026-02-26
Viscariagruvan i Kiruna är en betydande kopparfyndighet med starka geologiska och tekniska förutsättningar. Med tillstånd på plats och en tydlig inriktning mot modern och hållbar gruvdrift fortsätter verksamheten att utvecklas. Nästa fas innebär att organisationen stärks med tydliga roller och ansvar.
Vi söker nu en Chief Operating Officer, COO, som vill ta en nyckelroll i etableringen av Viscariagruvan och vara med och driva utvecklingen mot en modern och hållbar gruvdrift för framtiden.
Om rollen
Som COO har du en nyckelroll i prospektering, projektgenomförande och planering för produktionsstart. Du blir länken mellan strategi och operativt genomförande och skapar förutsättningar för en säker, effektiv och hållbar gruvdrift. Rollen är bred och innebär att du både driver projektets framdrift och utvecklar de framtida operativa strukturerna - med fokus på säkerhet (Zero Harm), effektivitet, kultur och kvalitet.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Strategi & finans
• Samarbeta med VD i projektfinansieringen och dialogen med externa partners.
• Säkerställa framdrift enligt projektets huvudtidplan, kassaflödesmodell och kapitaltillgång.
• Säkerställa att organisationens strategiska mål uppnås på både kort och lång sikt.
Ledarskap & organisation
• Leda och stödja funktionscheferna inom projekt, gruva, process, infrastruktur/logistik och geologi.
• Etablera arbetsformer, beslutsvägar och rapporteringsstrukturer för framtida produktion.
• Ansvara för bemanning samt utvecklings- och ersättarplanering inom organisationen.
Teknik & produktion
• Bidra med teknisk och operativ kompetens inom prospektering, anrikningsverk, dagbrott, underjord, logistik och infrastruktur.
• Ansvara för kritiska upphandlingar inför planerad produktionsstart.
• Identifiera, utvärdera och hantera risker samt säkerställa effektiva åtgärdsplaner.
Samverkan & representation
• Etablera och utveckla nära samarbeten med kollegor i ledande roller och säkerställa ett effektivt samarbete i hela organisationen.
Etablera och utveckla nära samarbeten med kollegor i ledande roller och säkerställa ett effektivt samarbete i hela organisationen.
• Civilingenjör-, eller naturvetenskaplig utbildning inom maskin, geologi, process eller motsvarande.
• Mångårig erfarenhet av ledande roller inom gruvindustrin (gärna 10+ år).
• MBA är en merit
• Dokumenterad erfarenhet av att driva komplexa projekt från planering till drift med fokus på effektivitet, säkerhet och lönsamhet.
• Djup förståelse för projektfinansiering och kapitalstruktur samt förmåga att fatta strategiska beslut som stärker både investeringar och operativ verksamhet.
• En inspirerande ledare som bygger förtroende, skapar engagemang och inspirerar team att arbeta säkert, samarbeta effektivt och växa tillsammans.
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Startdatum: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 8 mars 2026
Om Viscaria
Gruvaktiebolaget Viscaria är ett svenskt börsnoterat bolag med inriktning på att återöppna Viscariagruvan i Kiruna och etablera modern, ansvarsfull kopparproduktion. Fyndighetens höga halter och geografiska placering ger goda förutsättningar för långsiktig verksamhet. Bolaget har även bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur och Tvistbo. Så ansöker du
