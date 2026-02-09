Chief Accountant till fordonskund!
Just nu söker vi en chefsredovisningsekonom till fordonskund i Göteborg. Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och sträcker sig till 31 augusti 2026.
Publiceringsdatum2026-02-09
Financial Control & Accounting (FCA) är en del av Group Finance med ansvar för att säkerställa att den finansiella prestationen korrekt återspeglas för affärsområden, lastbilsdivisioner, koncernfunktioner och juridiska enheter. FCA ansvarar även för lokal skatteadministration och regelefterlevnad samt globala shared services genom våra leveranscenter för redovisningstjänster, med hög kvalitet och processeffektiva leveranser. Vi är cirka 1 400 medarbetare med global närvaro i över 50 länder och arbetar nära integrerat med den lokala affärsverksamheten. Vi strävar kontinuerligt efter att utveckla och automatisera våra processer samt att ytterligare stärka vår roll som en viktig affärspartner. FCA driver kvalitet och effektivitet genom lean-optimering, digitalisering och offshoring.
Som chefsredovisningsekonom säkerställer du korrekt, effektiv och regelriktig finansiell rapportering. Du leder och utvecklar arbetet med finansiell rapportering för den juridiska enheten hos vår kund. Rollen är central inom finansorganisationen och innebär nära samarbete med Finance Manager, controllers, Shared Service Centers, externa revisorer och Business Control-funktioner. Du spelar en nyckelroll i att stärka interna kontroller, driva förbättringar och bidra till den övergripande finansiella strategin.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Säkerställa huvudboksredovisning och dagliga finansiella operationer
• Säkerställa kvalitet och leverans i månads-, kvartals- och årsbokslut
• Säkerställa efterlevnad av relevanta regelverk och redovisningsstandarder, inklusive RFR2 och IFRS
• Säkerställa genomförande av all lagstadgad och regulatorisk rapportering
• Vara huvudkontakt gentemot revisorer
• Vägleda och utveckla redovisningsteamet (lokalt och/eller inom SSC-strukturer)
• Driva förbättringar i redovisnings- och finansiella rapporteringsprocesser
Tjänsten är placerad i Göteborg och innebär viss resor.
Vem är du?
Vi söker dig med stark bakgrund inom redovisning som trivs i en roll som kombinerar operativt ansvar med kontinuerliga förbättringar och ett strategiskt mindset. Du är analytisk, välorganiserad och agerar med hög integritet. För att lyckas i rollen har du ett entreprenöriellt förhållningssätt - du ser möjligheter, engagerar intressenter och driver förändring och förbättringar. Du har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga och trivs med att arbeta tvärfunktionellt och över kulturella gränser.Kvalifikationer
• 7-10 års erfarenhet av kvalificerad redovisning i en större företags- eller koncernmiljö
• Universitetsutbildning inom ekonomi/redovisning eller motsvarande
• Goda kunskaper i RFR2 och IFRS
• Gedigen erfarenhet av lagstadgad och regulatorisk rapportering
• Avancerade kunskaper i SAP S/4HANA; erfarenhet av Power BI är meriterande
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Stark förmåga att kommunicera, engagera och driva mot en målbild
• Intresse för och förmåga att utveckla redovisnings- och finansiella processer i en global miljö
• Trivs med funktionellt ledarskap och teamarbete
• Proaktiv och serviceinriktad med hög integritet
• Erfarenhet av shared service center-upplägg eller outsourcade flöden är meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
