Musiklärare i årskurs 4-6 till Kråkbergsskolan och Silverdalsskolan
Hylte kommun / Pedagogjobb / Hylte Visa alla pedagogjobb i Hylte
2026-06-01
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Om verksamheten
Vill du vara med och göra skillnad för våra elever och skapa lust till lärande genom musik? Hos oss får du möjlighet att arbeta i en skola som präglas av trygghet, delaktighet och utveckling. Vi söker en engagerad och kreativ musiklärare som brinner för att möta elever med olika förutsättningar, med särskilt fokus på barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och elever från anpassad grundskola. Här blir du en viktig del av ett varmt och engagerat arbetslag där kollegialt lärande och stöd från elevhälsoteamet är en naturlig del av vardagen. Vi erbjuder dig goda möjligheter att påverka och utveckla undervisningen i musik samt bidra till skolans kultur- och värdegrundsarbete.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som musiklärare hos oss planerar, genomför och följer du upp undervisning i musik för elever i årskurs 4-6 i enlighet med läroplanen. Du ansvarar för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att utveckla både sina musikaliska förmågor och sin kreativitet. I rollen ingår att anpassa undervisningen utifrån elevernas individuella behov, med särskilt fokus på elever med NPF, samt att skapa strukturer och förutsägbarhet som stödjer deras lärande. Du samarbetar nära med kollegor, specialpedagoger och elevhälsoteam och bidrar aktivt till skolans gemensamma utveckling och värdegrundsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad och tydlig pedagog med förmåga att skapa goda relationer och möta varje elev utifrån deras unika förutsättningar. Du har ett kreativt arbetssätt och ser möjligheter i varje elevs utveckling. För att lyckas i rollen är det viktigt att du kan anpassa din undervisning för att främja elevernas måluppfyllelse och att du har ett genuint intresse för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att trivas och lyckas i rollen som musiklärare hos oss ser vi att du:
Legitimerad lärare i musik för grundskolan, främst för årskurs 4-6
Erfarenhet av eller särskilt intresse för att arbeta med elever med NPF och intellektuell funktionsnedsättning (IF)
God förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov
Tydlig, flexibel och relationsskapande i ditt arbetssätt
Positiv inställning och förmåga att bidra till en inkluderande lärmiljö
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. I denna rekryteringsprocess ansöker du enbart med CV. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering med stöd i arbetsprover som urvalsmetod för att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Så ansöker du
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2026:071". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hylte Kommun
(org.nr 212000-1207), https://www.hylte.se/
Storgatan 8 (visa karta
314 80 HYLTEBRUK Arbetsplats
Hylte kommun Kontakt
Kontaktperson
Personalenheten Personalenheten personalenheten@hylte.se Jobbnummer
9939658