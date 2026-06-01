Tullverket söker deskkoordinator
Tullverket / Polisjobb / Stockholm Visa alla polisjobb i Stockholm
2026-06-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Stockholm
, Sigtuna
, Nyköping
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad genom att stoppa inflödet av vapen, droger och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö samt säkerställa att korrekt uppbörd och sund konkurrens på lika villkor. Vill du jobba i en flexibel verksamhet där nytänkande premieras, med högt i tak och nära till besluten.
Underrättelseavdelningen bedriver strategiskt och operativt underrättelse- och analysarbete både inom brottsbekämpning och uppbördsområdet. Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Underrättelseavdelningen söker en deskkoordinator till Nationell Desk. Nationell Desk är en av verksamhetsgrenarna inom enheten för strategisk analys och nationell desk – Sand. Nationell Desk leds av en gruppchef.
I rollen som koordinator ansvarar du för att leda, samordna och prioritera inflödet av underrättelseinformation och ärenden. Du säkerställer att hanteringen sker effektivt, rättssäkert och i enlighet med gällande prioriteringar och regelverk.
Som deskkoordinator kommer du att:
Tillsammans med gruppchefen leda och samordna det dagliga arbetet vid Nationell Desk
Prioritera, fördela och följa upp inkommande information och ärenden
Säkerställa kvalitet och korrekt hantering av information och registreringar
Bidra till en samlad nationell lägesbild
Följa upp verksamheten samt initiera och bidra till utveckling av arbetssätt, processer och rutiner
Samverka med interna, exempelvis andra avdelningar på Tullverket, och externa aktörer, exempelvis Polismyndigheten.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Tullverkets grundutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flerårig relevant arbetslivserfarenhet, minst ca 2 år
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift såväl på svenska som engelska
Det är meriterande om du har:
Analys och Underrättelseutbildning
Erfarenhet av:
Analys- och underrättelsearbete
Ärendehandläggning med självständiga bedömningar
Att leda, prioritera och fördela arbete
Arbetat i samverkansforum/funktioner med andra myndigheter
Arbete i system såsom iBase
Insatt i Registerlagstiftning (TBL/TDL) Dina personliga egenskaper
Arbetet kräver att du har god analytisk förmåga och att du som person har stor social kompetens och god samarbetsförmåga. Du är ansvarstagande, serviceinriktad och är bra på att utifrån givna ramar självständigt verka inom ett område och vågar ta egna initiativ. Du är bra på att arbeta såväl enskilt som i grupp och behandlar människor med både respekt och förståelse. Du är stresstålig i bemärkelsen att du kan behålla lugnet i pressade situationer och är genom ditt goda omdöme en god representant för Tullverket såväl internt /externt som nationellt och Internationellt. Du har intresse av att vara med och bidra till utveckling av verksamheten och dess arbetsmetoder.
Deskkoordinatorns uppgifter utförs i underrättelseverksamhetens system. Därför är det viktigt att vederbörande har en god förståelse för system och en förmåga att utföra arbetsmoment kopplat till registrering och systematisering av information. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-12541.
Placeringsort: Kiruna, Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Kristina Eriksson, 0411-55 72 65. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Ulf Persson, 040-661 33 21 och för Saco-S, Katarina Hernhut, 08-456 52 65.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 14 juni. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box27311 (visa karta
)
102 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9939653