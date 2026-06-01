Lärare f-3 Hidinge skola
2026-06-01
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium samt vuxenutbildning. I vår förvaltning arbetar för närvarande drygt 200 medarbetare.
Vi lägger grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda trygg omsorg och stimulerande lärmiljöer. Vi arbetar aktivt med vägledande samspel och utgår från barnens och elevernas förutsättningar och deras personliga förmågor.
Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för en trygg och lyckad skolgång. Vi erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull fritid genom våra fritidsverksamheter.
Hidinge skola är en F-6 skola med cirka 340 elever och 35 medarbetare. Skolan ligger vid Lanna ca 20 km utanför Örebro. Skolan är organiserad i fyra arbetslag; två arbetslag i F-3, 4-6 och fritidshem. Vår skola strävar efter en hög delaktighet och en god arbetsmiljö där ett helhetstänk prioriteras.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Är du behörig lärare med ett stort intresse för lärande och utveckling i grundskolan? Då tycker vi att du ska söka tjänsten som lärare i f-3 hos oss.
I uppdraget arbetar du för att barnen ska känna trygghet och få stöd oavsett var i utvecklingskurvan de befinner sig och att samarbeta med kollegor för bästa resultat. Du arbetar systematiskt med att skapa trygghet, trivsel och utveckling genom delaktighet i alla led.
Som klasslärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, såväl enskilt som i samarbete med kollegor i ditt arbetslag. Du arbetar enligt gällande rutiner och styrdokument för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin utveckling inom alla områden. Du samverkar med kollegor, elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö. Du ansvarar för möten med vårdnadshavare, utvecklingssamtal, att upprätta utvecklingsplaner samt bedömning.
Du arbetar utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund. Vi är måna om att arbetet sker med hjälp av vägledande samspel (ICDP), formativ bedömning tillsammans med ett positivt och lösningsfokuserat arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• grundskollärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs F-3 eller har examen och väntar på legitimation.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• undervisning i grundskolan
• vägledande samspel (ICDP).
Vi söker dig som är engagerad i ditt uppdrag och drivs av att leda elever i deras utveckling, såväl kunskapsmässigt som socialt. Vi förväntar oss att du är en person som möter eleverna individanpassat och sprider en positiv stämning i ditt möte med dem.
Du är en tydlig ledare i klassrummet som strävar efter att ge förutsättningar för att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Som person ser vi att du är tydlig, lyhörd, organiserad, öppen för olika arbetssätt och flexibel i samarbetet med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi kräver ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328816".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs Kommun
716 81 FJUGESTA Arbetsplats
Lekebergs kommun, Hidinge skola F-6 Kontakt
Rektor
Vedad Vrana vedad.vrana@lekeberg.se 0585-482 52
