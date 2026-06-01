Supply Chain Coordinator till kund i Norrköping
Pokayoke söker nu en Supply Chain Coordinator för ett konsultuppdrag i Norrköping. Detta är en möjlighet för dig som vill arbeta i en dynamisk miljö där planering, koordinering och optimering av varuflöden står i fokus.
Har du erfarenhet av supply chain, prognosarbete eller logistisk planering och trivs i en roll där struktur, problemlösning och samarbete är avgörande? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Om rollen
I rollen som Supply Chain Coordinator ansvarar du för att planera och följa upp inboundflöden från order till lager, inklusive leveranser och importrelaterade processer. Du arbetar nära flera interna och externa parter för att säkerställa effektiva och stabila flöden med hög leveransprecision. Rollen innebär både operativ och taktisk planering där du kontinuerligt behöver anpassa och optimera flöden utifrån förändrade förutsättningar, prognoser och kapacitet. Du kommer att ha en viktig funktion i att identifiera avvikelser, prioritera rätt aktiviteter och bidra till förbättringar inom processer och arbetssätt.
Dina ansvarsområden
Planera leveransdatum, volymer och prioriteringar utifrån prognoser, kapacitet och ledtider
Säkerställa stabila och genomförbara inboundflöden genom proaktiv planering
Lägga och följa upp order samt säkerställa korrekt leveransinformation och uppdaterad systemdata
Koordinera leveranser tillsammans med leverantörer, transportörer och interna funktioner
Följa upp inboundleveranser och hantera avvikelser inom transport, import och lagerflöden
Prioritera om och justera planer vid förändringar i flödet eller verksamhetens behov
Bidra till förbättringsarbete kopplat till planering, datakvalitet och arbetssätt
Samarbeta nära funktioner inom supply chain, logistik, inköp och lager
Din bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av supply chain, logistik, inköp eller annan planeringsrelaterad verksamhet i en operativ miljö.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av planering och koordinering av varuflöden
Förståelse för inboundprocesser, leveransflöden och logistik
God systemvana och erfarenhet av att arbeta med data och prognoser
Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant i ett högt tempo
Stark problemlösningsförmåga och vana att fatta beslut och prioritera
God kommunikativ förmåga och erfarenhet av samarbete med flera olika intressenter
Det är meriterande om du har erfarenhet av förbättringsarbete och Lean-inspirerade arbetssätt.
Vem är du?
Du är en person som trivs med ansvar, planering och koordinering i en verksamhet där tempot är högt och förutsättningarna snabbt kan förändras. Du arbetar proaktivt, är lösningsorienterad och har en god förmåga att skapa struktur och driva arbetet framåt.
Vidare är du kommunikativ och har lätt för att bygga goda samarbeten både internt och externt.
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via Pokayoke med start enligt överenskommelse. Uppdraget är på heltid och tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning.
Ansökan Urval sker löpande och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Felicia Pettersson på fep@pokayoke.se
eller researcher Amanda Jansson på aj@pokayoke.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://jobb.pokayoke.se
Sjötullsgatan 9 (visa karta
)
602 28 NORRKÖPING
