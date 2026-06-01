Administratör med chefsstödsuppdrag, VE hand-/plastikkirurgisk vård i Malmö
2026-06-01
Gör skillnad. Varje dag.
Nu söker vi en administratör med chefsstödsuppdrag med placering inom vårdenhet (VE) handkirurgisk vård samt VE plastikkirurgisk vård, med initial tyngdpunkt mot vårdavdelning och operation. Vi erbjuder ett uppdrag där du får en viktig roll i att utveckla och hålla samman det administrativa chefsstödet inom verksamheten och blir en nära samarbetspartner till enhetscheferna.
Område hand- och plastikkirurgi har sin placering i Malmö och bedriver högspecialiserad kirurgi. Vi tar emot patienter från Sydsverige, men även nationella och internationella patienter som behöver högspecialiserad kirurgisk sjukvård.
Som administratör med chefsstödsuppdrag har du en central roll i det dagliga stödet till enhetscheferna. Du arbetar nära verksamheten och behöver ha förståelse för både administrativa processer och den kliniska vardagens behov. Arbetet innebär att du ger stöd i frågor som rör personaladministration, HR-registreringar, schema, introduktion av nyanställda, behörigheter, mötesadministration och praktisk samordning. En viktig del av uppdraget är att bidra till kontinuitet. Det innebär att du finns nära cheferna i det löpande arbetet och kan följa upp, påminna och säkerställa att administrativa processer fungerar över tid.
Under hösten 2026 införs nya arbetssätt inom schema- och kompetensplanering, bland annat genom TESSA. Du kommer att ha en aktiv roll i implementeringen genom att bidra med struktur, samordning och stöd till chefer och medarbetare.
I rollen ingår bland annat att:
• ge ett nära och kontinuerligt administrativt stöd till enhetschefer i det dagliga arbetet
• vara delaktig i schema-, semester- och bemanningsplanering samt bidra till kvalitet och uppföljning i dessa processer
• säkerställa korrekta underlag och registreringar inför lönekörning, exempelvis frånvaro, övertid, ersättningar, avvikande tjänstgöring och flex
• stödja chefer och medarbetare i administrativa HR-frågor, rutiner och system
• ge praktiskt stöd vid rekrytering, nyanställning och avslut, inklusive anställningsunderlag, introduktionsmaterial och behörigheter
• beställa, följa upp och avsluta behörigheter och åtkomster i relevanta verksamhetssystem
• planera och samordna möten, medarbetarsamtal, lönesamtal, utbildningsdagar, introduktioner och andra återkommande aktiviteter
• bidra till uppföljning av bemanning, frånvaro, semester och övertid som stöd för chefens långsiktiga planering.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har en gymnasieutbildning samt goda språkkunskaper i svenska. Du har god datorvana och förmåga att arbeta i olika administrativa system. Du har mycket goda kunskaper i Teams och Outlook samt goda kunskaper i övriga Officepaketet, eftersom dessa verktyg är centrala i det dagliga stödet till chefer och medarbetare. Vi ser gärna att du har relevant utbildning inom administration, vårdadministration, medicinsk sekreterarutbildning, undersköterskeutbildning eller annan utbildning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Administrativt stöd till chef.
• Arbete i hälso- och sjukvård.
• HR-administration.
• Schema- eller bemanningsplanering.
• Introduktion av nyanställda och hantering av behörigheter.
• Samordnande uppdrag i en verksamhet med många kontaktytor.
• Digital utveckling, förändrade arbetssätt eller införande av nya system.
Vi söker dig som är genuint nyfiken på digitala arbetssätt och nya verktyg, exempelvis Microsoft Copilot och AI/GPT-baserade stöd. Du behöver inte vara expert, men du behöver ha vilja att lära dig och utforska hur digitala verktyg kan bidra till struktur, effektivitet och kvalitet i det administrativa arbetet.
Rollen kräver att du kan arbeta självständigt, ha god framförhållning och samtidigt vara lyhörd för vad verksamheten behöver i olika perioder. Det är av vikt med ett serviceinriktat arbetssätt, trygghet i kontakt med olika yrkesgrupper och att du kan bidra till ordning och kontinuitet i en verksamhet med varierande tempo. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att hållas under vecka 30 och 31.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Linda Blixt, Områdeschef linda.blixt@skane.se 046-17 52 38 Jobbnummer
