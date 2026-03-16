Chefsrekryterare
2026-03-16
Vill du vara med och forma ledarskapet och framtiden i Lunds kommun?
Som chefsrekryterare får du en central och självständig roll där du leder och driver chefsrekryteringar från start till mål.
Du identifierar och attraherar ledare som gör skillnad och bidrar till en hållbar och framgångsrik kommun.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som chefsrekryterare i Lunds kommun fungerar du som intern konsult och partner till organisationens chefer. Du driver chefs- och specialistrekryteringar från start till mål, men bidrar även med specialistkompetens i delar av processen, till exempel i framtagande av kompetensprofil, urval eller återkoppling på tester.
Du jobbar med att identifiera, attrahera och inspirera kvalificerade kandidater och bygger förtroende genom nätverk, samtal och professionella processer. Du arbetar åt alla förvaltningar och driver parallellt rekryteringar inom skola, vård, kultur, tekniska verksamheter och kommunkontoret. Rollen inkluderar även att vägleda och vara länken till rekryteringsföretag inom Executive Search, inklusive avtalshantering för upphandlade leverantörer.
Arbetet präglas av stor självständighet och ett konsultativt förhållningssätt där du vägleder, stöttar och utmanar chefer genom hela rekryteringsprocessen. Den kompetensbaserade metodiken är en självklar grund i ditt arbete.
Du bidrar även aktivt i arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra kommunövergripande processer tillsammans med processansvarig HR-strateg.
Som chefsrekryterare samarbetar du nära rekryterande chefer, HR-kollegor och fackliga företrädare. Du rapporterar till enhetschefen för HR - Utveckling och strategiskt stöd.
Vi söker dig
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen inom HR eller motsvarande. Du har flerårig erfarenhet av att självständigt driva kompetensbaserade chefsrekryteringar, inklusive att ha arbetat målinriktat och uppsökande för att hitta högkvalificerade kandidater till ledande poster. Erfarenhet av uppdrag inom offentlig sektor och politiskt styrda organisationer är meriterande.
Du är skicklig på att snabbt sätta dig in i och förstå olika verksamheter, deras behov och framtida utmaningar. Du är van vid att hantera flera parallella uppdrag med bibehållen kvalitet. Du följer utvecklingen i vår omvärld och nätverkar gärna med kollegor i andra organisationer. Du bidrar aktivt med dina kunskaper och erfarenheter in i utveckling och kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen, liksom relaterade processer och områden.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift och är skicklig på att formulera annonser. Är du van vid att arbeta med LinkedIn Recruiter är det meriterande, liksom om du är certifierad i Assessios testverktyg.
Vi erbjuder dig
I rollen får du arbeta med en bredd av verksamheter och lära känna hela kommunen. Du samarbetar nära direktörer, chefer, politiker och fackliga organisationer, vilket ger unik insyn i kommunens styrning och utveckling. Rollen ger dig stor frihet att själv planera och styra ditt arbete; från att prioritera uppdrag till hur du driver rekryteringsprocesserna, samtidigt som du har stöd och samarbetar med engagerade kollegor.
Lunds kommun är en spännande och växande arbetsgivare med en bredd av verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. I Lunds kommun tillämpar vi en tillitsbaserad styrmodell som ger dig som medarbetare förtroende att använda din kompetens fullt ut. Du får arbeta med tydliga uppdrag och mål, samtidigt som du har reellt inflytande, professionellt handlingsutrymme och stöd i en organisation som värdesätter dialog, lärande och utveckling.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Du får även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringen
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet och ersatt med frågor relevanta för tjänsten. Dina svar är därför viktiga i vårt urvalsarbete.
Vi kommer att hålla digitala intervjuer via Teams 8 - 10 april samt slutintervjuer på plats den 22 april för de kandidater som kvalificerar sig dit. Vi ber dig därför planera din tillgänglighet. Vid slutintervjun kommer du att få lösa ett fiktivt problembaserat case där syftet är att få ta del av dina resonemang kring möjliga lösningar och hur du kommunicerar dessa.
Om arbetsplatsen
Du tillhör HR - Utveckling och strategiskt stöd, som består av två kommunövergripande strategiska enheter på kommunkontoret med cirka 20 medarbetare med specialistkompetens inom arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering, kompetensutveckling och uppföljning.
Vi tillämpar en flexibel arbetsmodell med kontor och distans, i moderna lokaler vid Lunds centralstation.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/176".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Kommunkontoret Kontakt
Alexandra Emanuelsson alexandra.emanuelsson@lund.se 046-3595507
