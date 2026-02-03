Chefskock/Arbetsledare

Grekiska Restaurangen i Väla AB / Kockjobb / Helsingborg
2026-02-03


Vi söker nu en Chefskock som vill arbeta praktiskt som grillkock och samtidigt ta rollen som arbetsledare i vår grekiska kolgrill på Väla köpcentrum. Verksamheten omfattar både restaurangdrift och catering, vilket ger en varierad och kreativ arbetsvardag.
Som Chefskock hos oss arbetar du hands-on vid grillen och ansvarar för den dagliga driften i köket. Du leder och fördelar arbetet i teamet tillsammans med Restaurangchefen, säkerställer hög kvalitet på mat och service samt är delaktig i menyutveckling och cateringuppdrag.

Vi söker dig som har erfarenhet som kock, gärna inom grill/medelhavskök.
Har ledarerfarenhet eller naturlig förmåga att ta ansvar.
Är stresstålig, strukturerad och lösningsorienterad .
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: info@kolgrillenvala.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grekiska Restaurangen i Väla AB (org.nr 556800-8626)
Marknadsvägen 9 (visa karta)
254 69  ÖDÅKRA

Jobbnummer
9718940

