Chefskock/Arbetsledare
2026-02-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Vi söker nu en Chefskock som vill arbeta praktiskt som grillkock och samtidigt ta rollen som arbetsledare i vår grekiska kolgrill på Väla köpcentrum. Verksamheten omfattar både restaurangdrift och catering, vilket ger en varierad och kreativ arbetsvardag.
Som Chefskock hos oss arbetar du hands-on vid grillen och ansvarar för den dagliga driften i köket. Du leder och fördelar arbetet i teamet tillsammans med Restaurangchefen, säkerställer hög kvalitet på mat och service samt är delaktig i menyutveckling och cateringuppdrag.
Vi söker dig som har erfarenhet som kock, gärna inom grill/medelhavskök.
Har ledarerfarenhet eller naturlig förmåga att ta ansvar.
Är stresstålig, strukturerad och lösningsorienterad .
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter.
Låter detta som något för dig?
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: info@kolgrillenvala.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grekiska Restaurangen i Väla AB
(org.nr 556800-8626)
Marknadsvägen 9 (visa karta
)
254 69 ÖDÅKRA Jobbnummer
9718940